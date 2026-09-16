Cris Miró murió joven y dejó una huella imborrable: cuántos años cumpliría hoy

Cris Miró nació el 16 de septiembre de 1965 y murió a los 33 años. Su paso por el Teatro Maipo la convirtió en una figura inolvidable de los años 90.

Hoy, 16 de septiembre, Cris Miró cumpliría 61 años. La actriz, bailarina y vedette nació en Buenos Aires en 1965 y tuvo una carrera breve, pero de fuerte impacto en el espectáculo argentino. Murió el 1 de junio de 1999, a los 33 años.

Miró comenzó su carrera artística a principios de los años 90, cuando participó en diferentes obras de teatro alternativo. Su gran salto llegó en 1995, cuando se convirtió en vedette del Teatro Maipo. Allí formó parte del espectáculo Viva la revista en el Maipo y rápidamente ganó popularidad.

Su presencia en la revista porteña la llevó también a la televisión. Participó en programas como Con pecado concebidas, El palacio de la risa, Rompeportones, VideoMatch y Hola, Susana. También tuvo participaciones en cine, entre ellas en Dios los cría y La peste.

Durante la década de 1990, Cris Miró se convirtió en una figura de gran exposición pública. Su llegada al circuito comercial fue significativa para la visibilidad de las personas trans en los medios argentinos de aquella época. Su figura quedó asociada al teatro de revista y a una etapa particular del espectáculo porteño.

Después de su paso por el Maipo, continuó trabajando en teatro. Entre sus espectáculos se encuentran Más loca que una vaca, Potras y Más pinas que las gallutas. En 1995, además, fue reconocida como Vedette del Año, en un momento en el que su popularidad crecía tanto en los escenarios como en la televisión.