La serie de comedia en HBO Max que es excelente y acaba de hacer historia en los Premios Emmy

Hay series que funcionan por sus chistes y otras que consiguen algo bastante más difícil: hacer que sus personajes resulten irresistibles incluso cuando toman decisiones cuestionables. Hacks pertenece a ese segundo grupo. La comedia protagonizada por Jean Smart comenzó en 2021 y acaba de completar su historia después de cinco temporadas, consolidándose como una de las producciones más reconocidas de HBO Max .

La serie sigue a Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas que lleva décadas construyendo una carrera a fuerza de talento, carácter y una personalidad imposible de ignorar. Pero los tiempos cambian y su lugar en el mundo del espectáculo empieza a tambalear. Para renovar su material y mantenerse vigente, termina trabajando junto a Ava Daniels, una joven guionista de 25 años interpretada por Hannah Einbinder.

El encuentro entre ambas es el motor de Hacks. Deborah pertenece a una generación de artistas acostumbrada a sobrevivir bajo sus propias reglas, mientras que Ava llega con una mirada mucho más irreverente y poco dispuesta a aceptar las formas de su nueva jefa. Lo que comienza como una relación profesional llena de choques termina convirtiéndose en un vínculo mucho más complejo.

Ahí está buena parte del encanto de la serie. Hacks no se limita a enfrentar a dos personajes de generaciones diferentes para fabricar situaciones cómicas. Utiliza esa diferencia para hablar de ambición, éxito, fracaso, ego, edad y de lo difícil que puede ser encontrar un lugar cuando la industria decide que ya no eres relevante.

Jean Smart encuentra en Deborah Vance uno de esos personajes capaces de sostener una serie completa. Puede ser arrogante, hiriente y tremendamente difícil de tratar, pero también deja ver sus inseguridades y contradicciones. La química con Einbinder es otro de los grandes aciertos de la producción.

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La recepción crítica acompañó ese recorrido. Hacks mantiene un 98% de aprobación en Rotten Tomatoes considerando sus cinco temporadas y recibió elogios tanto por su escritura como por las actuaciones.

El reconocimiento de Smart terminó de convertir a Deborah Vance en uno de los personajes más emblemáticos de la televisión reciente. En los Emmy 2026, la actriz ganó por quinta vez consecutiva el premio a Mejor Actriz de Comedia por su interpretación, convirtiéndose en la primera intérprete en conseguir ese reconocimiento por cada temporada de una misma serie.

Con sus cinco temporadas completas disponibles en HBO Max, Hacks es una opción ideal para quienes buscan una comedia con personajes fuertes, diálogos filosos y bastante más debajo de la superficie de lo que su premisa inicial deja imaginar.