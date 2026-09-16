Paso a paso: cómo sacar lo quemado de la plancha con bicarbonato, sal y paracetamol

Con el uso diario la base de la plancha acumula cal, restos de fibras sintéticas quemadas y suciedad. Para realizar una limpieza y recuperar su rendimiento sin recurrir a químicos agresivos ni rayar la superficie, existen alternativas caseras altamente efectivas.

Una opción muy recomendada es mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa.

Con el aparato desenchufado y frío, aplicar la mezcla sobre la suela y frotar suavemente con un paño microfibra o esponja blanda. Retirar todo el residuo con un trapo húmedo.

Un truco extra es usar sal gruesa y papel manteca. Si la base tiene una capa adherida muy difícil de sacar, esparcir una capa abundante de sal gruesa sobre una hoja de papel manteca. Enchufar la plancha, y ajustar a temperatura media (sin activación de vapor) y pasar enérgicamente sobre la sal haciendo movimientos circulares.

El poder abrasivo del grano de sal desprenderá la mugre pegada sin dañar el recubrimiento antiadherente. Al finalizar, dejar enfriar y repasar con un trapo seco.

El paracetamol

Otro método muy difundido es el del paracetamol. Para eso hay que encender la plancha a máxima temperatura. Con la ayuda de una pinza para no quemarse, sujetar una pastilla de paracetamol y frotarla directamente sobre las manchas oscuras.

El compuesto reacciona con el calor desintegrando la costra quemada. Luego, apagar el equipo, esperar a que se entibie y limpiar con un paño húmedo.

Si los orificios tienen sarro, mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco dentro del depósito. Enchufar el aparato, accionar la descarga de vapor durante unos minutos para arrastrar los minerales acumulados y luego vaciar el tanque. Repetir el proceso únicamente con agua limpia para quitar el olor residual.