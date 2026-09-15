Cómo quitar excremento de paloma del vidrio del auto sin rayarlo
El excremento de paloma, un problema común en los autos, puede dañar la carrocería y opacar los cristales debido a su acidez.
Encontrar el auto manchado con excremento de aves es un dolor de cabeza frecuente para los conductores. El excremento de paloma contiene altos niveles de acidez que, al secarse bajo el sol, pueden dañar los materiales de la carrocería y opacar los cristales. Por eso, retirar estas manchas a tiempo es fundamental.
Para solucionar este problema sin gastar en costosos productos químicos, podés recurrir a elementos básicos que seguramente tenés en la cocina. Preparar una solución limpiadora suave y efectiva requiere los siguientes ingredientes caseros:
Agua tibia: resulta la base fundamental para ablandar la suciedad incrustada rápidamente.
Bicarbonato de sodio: neutraliza la acidez de los desechos sin ser abrasivo para el cristal.
Jabón líquido neutro: facilita que los restos se deslicen por la superficie sin generar fricción.
Paso a paso: cómo limpiar el auto
El procedimiento para la limpieza del vidrio de forma segura requiere paciencia. Nunca se debe raspar la superficie con espátulas, uñas o esponjas de metal. El paso a paso correcto para no dañar el vehículo consiste en:
Rociar la mezcla: aplicar abundante cantidad de la solución líquida directamente sobre la mancha.
Dejar actuar: esperar entre cinco y diez minutos para que los ingredientes penetren y aflojen la costra.
Retirar con suavidad: utilizar un paño de microfibra húmedo y deslizarlo lentamente sin ejercer presión hacia el cristal.
Una vez removida la mayor parte de la suciedad, los especialistas recomiendan enjuagar la zona con agua limpia para eliminar cualquier residuo de bicarbonato o jabón. Finalmente, secar el vidrio con una toalla de papel o un paño limpio devolverá el brillo original y dejará el auto impecable, garantizando una visibilidad perfecta para volver a circular.