Cómo quitar excremento de paloma del vidrio del auto sin rayarlo

El excremento de paloma, un problema común en los autos, puede dañar la carrocería y opacar los cristales debido a su acidez.

Encontrar el auto manchado con excremento de aves es un dolor de cabeza frecuente para los conductores. El excremento de paloma contiene altos niveles de acidez que, al secarse bajo el sol, pueden dañar los materiales de la carrocería y opacar los cristales. Por eso, retirar estas manchas a tiempo es fundamental.

Para solucionar este problema sin gastar en costosos productos químicos, podés recurrir a elementos básicos que seguramente tenés en la cocina. Preparar una solución limpiadora suave y efectiva requiere los siguientes ingredientes caseros:

Agua tibia: resulta la base fundamental para ablandar la suciedad incrustada rápidamente.

Bicarbonato de sodio: neutraliza la acidez de los desechos sin ser abrasivo para el cristal.

Jabón líquido neutro: facilita que los restos se deslicen por la superficie sin generar fricción. Retirar la suciedad a tiempo evita que la acidez de los desechos manche el vidrio o arruine la pintura del vehículo de forma permanente. Foto: Shutterstock Paso a paso: cómo limpiar el auto El procedimiento para la limpieza del vidrio de forma segura requiere paciencia. Nunca se debe raspar la superficie con espátulas, uñas o esponjas de metal. El paso a paso correcto para no dañar el vehículo consiste en: