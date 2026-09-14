Mema habló tras el video del auto oficial excedido de velocidad: "No iba manejando yo"

Luego de la controversia que generaron los videos captados por un lector de MDZ de una camioneta oficial circulando a gran velocidad y haciendo maniobras imprudentes en la ruta 143, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , reconoció que volvió de San Rafael en ese mismo vehículo , afirmó que él no iba manejándolo y relativizó las imágenes registradas por otro conductor.

La semana pasada trascendieron imágenes de una camioneta del Gobierno de Mendoza realizando maniobras imprudentes en la Ruta 143 que une San Carlos con San Rafael. Posteriormente, según las fotografías que tomó otro lector de MDZ que asistió a la Expo Foro Mendoza Industria Oasis Sur 2026 en el vehículo viajaba el ministro Mema, quien había viajado al departamento del sur para participar de los paneles del evento.

Este lunes, el ministro de Gobierno de la provincia se refirió a lo sucedido y enfatizó que él no iba manejando ese vehículo oficial e intentó relativizar que el video pueda demostrar que la camioneta estaba cometiendo una infracción vial.

“Yo no manejo vehículos oficiales y de hecho, lo uso muy poco, la gran mayoría del tiempo estoy en mi vehículo particular. Eso fue una persona que armó un video, no lo terminé de ver bien con detenimiento, pero lo único que puedo decir es que no manejo vehículos oficiales, no he ido manejando yo”, manifestó Mema durante una entrevista con el programa “Hoy por hoy” por Radio Mitre Mendoza.

El funcionario provincial hizo hincapié en que no maneja autos oficiales y respecto a las imágenes captadas por lectores de MDZ subrayó que “hay distintas filmaciones y hay una foto que me sacan a mí al lado de una camioneta a las tres de la tarde, una camioneta blanca. Sí, yo volví en esa camioneta, me subí de acompañante, obviamente que cuando voy, voy trabajando”.

Indicó que la mayoría de las veces que viaja a San Rafael por trabajo lo hace en su auto particular y que suele irse un día antes. “Pasa que a la mañana por ahí es más cómodo porque voy con mi teléfono, voy trabajando, voy atendiendo, me llevo mi antena personal Starlink y la pongo en el auto para poder seguir trabajando en las zonas donde no tengo señal”, señaló.

“Hay una imagen que sí es la camioneta que yo uso que es pasando a un camión en un tramo que estaba bien, no hay nadie adelante, un tramo que está de tierra y en ese tramo sí por como se ve la patente, es el auto donde iba yo pero después lo demás no tengo idea porque hay una persecución, que se yo, se puso raro todo”, manifestó Mema.

Por otro lado, el ministro de Gobierno remarcó que los choferes de los vehículos oficiales cumplen con las normas de tránsito y ha habido una muy baja siniestralidad en los últimos años.

“No sé bien quién es ni qué es pero nosotros generalmente vamos cumpliendo con las normas, de hecho, no tenemos siniestros en los vehículos oficiales, en los últimos tres años ha habido un solo choque, para la cantidad de kilómetros que hacen. Tenemos controles con GPS, tenemos control de combustible, no generan inconvenientes los vehículos oficiales, no han tenido siniestros en los últimos años, por lo menos ninguno trascendente, igual es bueno que sirva para tomar conciencia pero no iba manejando yo, eso se los puedo asegurar”, concluyó Mema.