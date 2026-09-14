Lo que debes revisar sí o sí antes de comprar un auto usado

Comprar un auto usado requiere mucha atención para no perder dinero . Revisar ciertos puntos mecánicos básicos te evitará sorpresas desagradables y arreglos costosos apenas salgas a la calle.

Revisa primero el nivel y el color del aceite del motor. Un tono demasiado oscuro, un nivel bajo o residuos extraños son señales claras de un mantenimiento deficiente por parte del dueño.

Comprueba el estado del líquido refrigerante dentro del depósito. Busca fugas alrededor, cambios de color o contaminación, ya que una falla allí puede sobrecalentar todo el sistema del vehículo.

Observa con cuidado el desgaste de los neumáticos del auto. Si notas una huella desigual en las ruedas, hay problemas de alineación, fallas de presión o daños graves en la suspensión.

Fíjate bien en el estado de las pastillas y discos de freno. La presencia de ruidos al frenar, vibraciones en el pedal o desgaste excesivo anuncian una reparación cara a corto plazo.

Mira la parte inferior del vehículo y los alrededores del motor. Detectar gotas o manchas de aceite, refrigerante u otros líquidos te dirá si el auto sufre de fugas activas.

Inspecciona la batería para descartar corrosión en los terminales o daños. Pon en marcha el vehículo y confirma que el arranque se sienta firme y sin vacilaciones de ningún tipo.

Presta atención al tubo de escape mientras el motor está encendido. La salida de humo raro, la presencia de óxido visible o ruidos extraños indican averías internas en la combustión.

Prueba la suspensión empujando el auto para notar el rebote. Si escuchas golpes secos o ruidos al andar, los amortiguadores y los bujes ya cumplieron su ciclo de vida útil.