Cómo limpiar el moho de la pared y evitar que vuelva a aparecer

Para erradicar el moho de las paredes y prevenir su regreso, se recomienda ventilar a diario y revisar posibles filtraciones de humedad.

La aparición de moho en la casa suele estar asociada a lugares cerrados y con poca ventilación, donde la humedad se acumula con facilidad. Este es el escenario ideal para que crezca en ambientes como el baño o la cocina. Sin embargo, con algunos productos que suelen estar presentes en casa es posible eliminarlo y evitar que continúe expandiéndose.

El problema del moho no es solo estético, ya que también puede afectar la salud. Al tratarse de un hongo, sus esporas pueden irritar las vías respiratorias y empeorar síntomas en personas alérgicas o sensibles.

Métodos que ayudan a controlar las esporas. Foto: Archivo Productos caseros para eliminar el moho Lavandina: debe utilizarse diluida siguiendo la concentración indicada en la etiqueta del producto. Se puede aplicar sobre superficies duras y no porosas, dejar actuar durante unos minutos y luego retirar con un paño o cepillo. Es importante utilizar guantes, mantener el ambiente ventilado y nunca mezclar la lavandina con vinagre, amoníaco u otros productos de limpieza.





Vinagre blanco: se puede aplicar directamente sobre determinadas superficies, dejar actuar durante aproximadamente una hora y luego retirar con agua y un paño o cepillo cuando sea necesario. Al igual que con la lavandina, es importante ventilar el ambiente durante la limpieza. Qué no hacer para eliminar el moho de las paredes Uno de los errores más comunes es cepillar o raspar el moho antes de aplicar el producto de limpieza, ya que esto puede favorecer la dispersión de esporas en el ambiente. Tampoco se recomienda utilizar una aspiradora común para retirarlo, debido a que puede volver a liberar partículas al aire.