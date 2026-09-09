DNI electrónico y pasaporte: cuánto cuesta cada trámite en septiembre de 2026

Renovar un DNI puede ser una gestión prevista con tiempo o una urgencia que aparece antes de un viaje. Esa diferencia se refleja con claridad en los aranceles del Registro Nacional de las Personas, que varían según el tipo de trámite y la velocidad de entrega elegida.

Los montos vigentes comenzaron a aplicarse el 6 de marzo de 2026 y se mantienen sin modificaciones en septiembre. De acuerdo con el tarifario oficial de Renaper , el DNI regular para ciudadanos argentinos cuesta $10.000, mientras que el pasaporte convencional tiene un valor de $100.000. Las alternativas aceleradas pueden multiplicar esos importes.

El arancel de $10.000 corresponde a las actualizaciones obligatorias de los 5 a 8 años y de los 14 años. También comprende nuevos ejemplares por pérdida, robo, deterioro o vencimiento, además de cambios de domicilio, rectificaciones de datos, adopciones y canjes de libreta de enrolamiento o libreta cívica.

La primera identificación y los nuevos ejemplares para extranjeros cuestan $20.000. Para quienes necesitan acortar la espera, el DNI exprés tiene un valor de $26.000 y contempla una entrega dentro de las 96 horas hábiles. La modalidad de 24 horas cuesta $41.000 y requiere retirar el documento en la oficina donde se inició la gestión. El DNI al instante, disponible en sedes específicas, asciende a $57.000 y puede retirarse entre dos y seis horas después de la toma del trámite.

El pasaporte regular cuesta $100.000. La versión exprés, con una entrega prevista dentro de las 96 horas hábiles, tiene un arancel de $200.000. En el extremo más rápido aparece el pasaporte al instante: cuesta $330.000 y se entrega entre dos y seis horas después de completar la gestión, siempre que la documentación supere los controles correspondientes. Esta modalidad funciona en aeropuertos habilitados de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta, además de la terminal de Buquebus en la Ciudad de Buenos Aires. Para mayores de 18 años, el documento tiene una vigencia de diez años; en menores, el plazo es de cinco.

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El cuadro tarifario también contempla otras situaciones. El pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje para personas refugiadas o apátridas cuestan $100.000. Las certificaciones de datos personales, domicilio o estado civil tienen un valor de $8.000. La autorización para que un menor de 18 años viaje al exterior con pasaporte cuesta $30.000 dentro de la Argentina. Cuando existe un error u omisión atribuible a la confección del documento, la reposición puede realizarse sin cargo si el problema se acredita dentro de los 90 días posteriores a la entrega.

Qué trámites de documentación continúan siendo gratuitos

El primer DNI de las personas nacidas en territorio argentino de hasta 18 años no tiene costo. Tampoco se cobra la identificación o inscripción tardía, el Certificado de Preidentificación ni la primera rectificación realizada bajo la Ley de Identidad de Género. Además, puede aplicarse la exención prevista para personas que no cuentan con recursos económicos suficientes.

Para iniciar una gestión regular, se debe elegir un Registro Civil o solicitar turno en un Centro de Documentación de Renaper mediante la aplicación Mi Argentina. Una vez iniciado el trámite, la constancia permite seguir su avance en línea. Antes de viajar, el organismo recomienda comprobar la vigencia del documento y verificar que sea el último ejemplar emitido.