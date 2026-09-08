Cómo es el nuevo DNI digital y cómo tramitarlo en Mendoza

El nuevo DNI digital al que tienen acceso todos los argentinos incorpora distintas medidas de seguridad gracias al policarbonato y al chip contactless, en su formato de tarjeta física. La renovación debe hacerse previo a su vencimiento y en las edades de 5 y 14 años.

En Mendoza, las oficinas del Registro Civil realizan más de mil trámites diarios de DNI y a partir de febrero , el Renaper comenzó la emisión de los nuevos documentos. Esta actualización tecnológica asegura la integridad de los datos biométricos y eleva los estándares de seguridad en la emisión de documentación.

El DNI electrónico o digital mantiene su formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, pero incorpora mejoras visuales y de seguridad de Nivel 1.

Estas mejoras permiten que el DNI argentino se alinee con los estándares técnicos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

También se aprobó un nuevo modelo de pasaporte argentino y pasaporte excepcional para extranjeros, que reemplaza al formato vigente desde 2021. El documento contará con:

Hoja de datos en policarbonato grabada a láser.

Treinta y cuatro páginas totales.

Medidas de seguridad distribuidas en tres niveles.

El objetivo es reducir riesgos de fraude, agilizar los controles de identidad y fortalecer la confiabilidad del documento en viajes internacionales.

Cómo y dónde realizar los trámites en Mendoza

Los trámites de renovación o solicitud de DNI y pasaporte se realizan únicamente con turno previo, que puede gestionarse a través de la aplicación Mendoza por Mí (M × M) o desde el sitio oficial Mendoza por Mí, eligiendo la oficina y el horario más convenientes.