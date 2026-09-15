Ni lavandina ni vinagre: cómo limpiar pisos de madera con un producto de casa

Evita dañar tus pisos de madera con productos agresivos; un método casero es la clave para una limpieza profunda y un brillo duradero.

El vinagre y la lavandina son productos demasiado ácidos para pisos de madera. Foto: Shutterstock

Mantener los pisos de madera impecables es un desafío para quienes disfrutan de tener la casa reluciente. Ante manchas difíciles o la pérdida del brillo original, es común recurrir a limpiadores populares como la lavandina o el vinagre. Sin embargo, hay productos de casa que también pueden ayudarnos en esta tarea.

Por qué no usar lavandina o vinagre Estos dos productos que son aliados en la limpieza de casa, no son ideales para pisos de madera. Los especialistas advierten que estos líquidos resultan demasiado ácidos y abrasivos. Su uso frecuente desgasta la laca protectora, opaca el acabado y termina resecando el material de forma irreversible.

No hay que pasar los paños mojados o húmedos para evitar dañar la madera. Foto: Hume ingeniería Cómo limpiar los pisos de madera con productos de casa Para lograr una limpieza profunda y devolverle la vitalidad a la superficie sin correr riesgos, existe un truco casero poco conocido pero sumamente efectivo: el té negro. Esta clásica infusión contiene ácido tánico, un componente natural que limpia, realza el color del material y le otorga brillo sin dañar el plastificado. Para preparar esta solución casera y ecológica, solo se necesitan los siguientes elementos básicos:

Agua caliente: se utiliza medio balde como base para preparar la infusión y ayudar a aflojar la suciedad del suelo.

Té negro: se requieren entre tres y cuatro saquitos para que el líquido concentre bien sus taninos naturales.

Paño de microfibra: resulta indispensable para aplicar la mezcla de manera suave, sin rayar ni dejar pelusas en el camino. El procedimiento es muy sencillo. Primero, se deben sumergir los saquitos en el agua caliente y dejarlos reposar unos diez minutos hasta que el líquido tome un color oscuro y su temperatura baje a tibia. Mientras tanto, es fundamental barrer o aspirar muy bien la habitación para quitar cualquier resto de arenilla o polvo superficial.