Shakira se instala en Madrid: cómo es la impresionante residencia que causa furor

Shakira hace historia en Madrid: fechas, detalles y sorpresas de su show. Los conciertos que paralizarán la ciudad.

Shakira se queda tres semanas. La artista colombiana aterriza en Madrid para estrenar una imponente residencia de 12 conciertos en Villaverde. El lugar espera recibir a 50 mil seguidores y más.

Todos los detalles de Shakira en Madrid El Macondo Park albergará a 50.000 personas al día en sus 12 fechas programadas durante septiembre y octubre. El recinto ofrecerá 12 horas diarias de programación continua con música, arte, gastronomía y cine. La meta apunta a reunir a más de 600.000 espectadores a lo largo de este periodo.

Entre cada concierto principal se desplegará el festival paralelo llamado Es Latina. Este escenario contará con artistas destacados como Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Yerai Cortés y LaBlackie. La propuesta busca celebrar la unión de la cultura hispana.

A su llegada al aeropuerto de Barajas la estrella recordó los momentos felices vividos en la ciudad española. Aseguró que desea transformar el Atlántico en un lazo duradero que una a las distintas naciones. Esa idea representa el núcleo central de toda esta experiencia colectiva.

El cierre de cada show promete traer la alegría viva del carnaval de Barranquilla al escenario. La cantante considera este espectáculo una parte fundamental de su infancia y de sus raíces nativas. Esta muestra festiva aportará una dosis alta de folklore y color a las veladas madrileñas.