Por qué la fibra reduce el riesgo de cáncer de colon

Come más fibra cada día y mantén tu intestino sano y fuerte. Los alimentos ricos en fibra que deberías comer para proteger tu colon.

El consumo diario de fibra representa un escudo fundamental para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Ajustar tu alimentación con opciones sencillas ayuda a mantener el intestino limpio y funcionando bien.

Los alimentos clave que cuidan tu intestino cada día Las ciruelas pasas resultan ideales para acelerar el tránsito digestivo de forma natural. Este fruto seco combate el estreñimiento y protege las paredes del intestino frente a toxinas acumuladas. Comer unas pocas unidades al día aporta beneficios enormes para el cuerpo.

Desayunar ciruelas a partir de los 50 años trae diversos beneficios para la salud Foto: Shutterstock La guayaba es una fruta cargada de fibra y nutrientes protectores. Consumir peras con cáscara e incluir manzanas con cáscara también asegura una gran dosis de fibra fresca. La piel de estas frutas concentra los mejores compuestos para la salud.

Los guisantes partidos y las lentejas aportan una cantidad enorme de fibra vegetal. Sumar frijoles y garbanzos a tus platos fortalece la flora intestinal de manera directa. Estas legumbres ayudan a procesar mejor los alimentos y regulan el apetito.

Las alcachofas destacan como un vegetal poderoso para cuidar el sistema digestivo. Su alta concentración de fibra alimenta las bacterias buenas que viven en tu intestino. Prepararlas al vapor o al horno resulta una opción deliciosa y muy sana.