Armenia celebrará sus 35 años de Independencia con una jornada llena de propuestas artísticas en Argentina

La Embajada de la República de Armenia en Argentina celebrará el 35.º aniversario de la Independencia de Armenia con una Gala Artística en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro se realizará el lunes 21 de septiembre a las 20 en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad y tendrá entrada libre.

La actividad se desarrollará en el marco del Día Nacional de la República de Armenia y reunirá a artistas argentinos y armenios. La propuesta contempla un recorrido por la música y la danza de ambos pueblos, a través de un programa diseñado para poner en valor los vínculos históricos, culturales y humanos entre Armenia y Argentina.

El evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación y tendrá entre sus participantes a músicos, cantantes, bailarines, una orquesta, un coro de estudiantes y el Ballet Folklórico Nacional.

La programación contará con la Orquesta Aeropuertos Argentina , bajo la dirección del maestro Néstor Tedesco. También participarán el bandoneonista Walter Ríos y la cantante Mariel Dupetit. A ellos se sumarán la soprano Alla Avetisyan y el músico Hakob Barseghyan , además de un coro conformado especialmente por 35 alumnos de colegios armenios de Buenos Aires.

La danza también formará parte del espectáculo. Natalia Pelayo y Matías Santos interpretarán el Adagio del ballet Espartaco, de Aram Khachaturian. Otro de los momentos de la programación estará a cargo del Ballet Folklórico Nacional , que presentará obras de su repertorio y estrenará “Figuras Armenias”, una coreografía del maestro Karén Gevorgyan.

Bailarines Natalia Pelayo y Matías Santos. Gentileza

“Figuras Armenias”, uno de los estrenos de la celebración

La presentación del Ballet Folklórico Nacional será uno de los puntos del programa preparado para el 35.º aniversario. Además de interpretar parte de su repertorio, el cuerpo estrenará la obra creada por Karén Gevorgyan, que incorporará vestuario tradicional realizado en Armenia para esta presentación.

La gala fue concebida como un encuentro entre las culturas armenia y argentina, con diferentes expresiones musicales y de danza dentro de una misma programación. Según informó la Embajada, la celebración busca reafirmar a través del arte la amistad entre Armenia y Argentina y acercar al público argentino una muestra representativa del patrimonio cultural armenio.

Cuándo y dónde será la gala de Armenia en Buenos Aires

La Gala Artística por el Día Nacional de la República de Armenia tendrá lugar el lunes 21 de septiembre a las 20 en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad. La entrada será libre.

El encuentro se realizará con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación y contará con la participación de artistas argentinos y armenios.

La Embajada adelantó, además, que en los próximos días dará a conocer nuevos detalles del programa artístico y de las actividades previstas en el marco de la celebración por los 35 años de la Independencia de Armenia.

Mariel Dupetit. Gentileza

Hakob Barseghyan. Gentileza

Alla Avetisyan. Gentileza