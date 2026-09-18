Familiares de víctimas de la inseguridad piden reunirse con el papa León XIV

Familiares de víctimas de la inseguridad difundieron este jueves un petitorio para solicitar un encuentro con el papa León XIV durante la visita que realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El pedido fue publicado en la plataforma Change.org y reúne a familiares de personas asesinadas en distintos hechos delictivos.

Allí expresaron que buscan transmitirle al Sumo Pontífice el dolor que atraviesan desde la pérdida de sus seres queridos.

“Cuando un ser querido es arrebatado por la violencia, el dolor nunca desaparece. Las familias de las víctimas de homicidio cargamos con una ausencia que nos marca para siempre”, señala el texto difundido para respaldar la iniciativa.

Los familiares también hicieron referencia a la visita que León XIV tiene prevista a la cárcel de Villa Devoto, a la que calificaron como “un gesto de misericordia valioso”. Sin embargo, sostuvieron que las víctimas y sus allegados también necesitan ser escuchados.

Laura Fernández, madre de Lara Valentina Fernández, la adolescente de 17 años asesinada durante un robo el 1 de enero de 2022 en Lomas de Zamora, explicó a la Agencia Noticias Argentinas el objetivo del encuentro.

“Queremos que vea las dos caras de la verdad”, manifestó la mujer, quien sostuvo que el Papa podría conocer de primera mano las consecuencias que enfrentan las familias después de un homicidio.

“Seguramente encuentre un montón de falencias. Los delincuentes están encerrados, pero se encuentran bajo techo, con comida, agua y pueden respirar. Nosotros estamos afuera y sufrimos una agonía eterna hasta el final de nuestros días porque la pérdida de un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida”, expresó.

Fernández señaló además que pretende pedirle al Pontífice una bendición para las familias y plantearle una pregunta vinculada con los Diez Mandamientos, particularmente con las prohibiciones de “No robarás” y “No matarás”.

“¿Por qué mataron y robaron? ¿Por qué ellos mataron y robaron? Y si eso tiene un perdón de Dios, yo como mamá que mató a mi hija no lo voy a perdonar nunca en la vida. Me gustaría preguntárselo”, afirmó.

La mujer también cuestionó el funcionamiento de la Justicia y aseguró que dejó de confiar en ella porque, según su experiencia y la de otros familiares, “no fue justa”.

Quiénes firmaron el pedido

Entre los familiares que impulsan la solicitud figuran Laura Fernández, madre de Lara Fernández; María Eugenia Rodríguez y Adriana Álvarez, madre y abuela de Uma Aguilera; Nicolás y Tomás Sabo, hijos de Roberto Sabo; y Mercedes Díaz, mamá de Thiago Díaz.

También participan Ruth Calle Leaños y Franz Campos Rioja, padres de Jennifer Campos Calle; Claudia Amigo y Noelia Roldán, vinculadas a la familia de Mateo Yagame; Victoria Cruz y Cynthia Hoyos, hermana y familiar de Juan Carlos Cruz; Liliana Ledesma, mamá de Manuel López Ledesma; Ángeles Caballero, mamá de Valentín Bosa; Elisabet Sánchez, mamá de Sebastián Ochoa; y Paola Eiroa, mamá de Ezequiel Altamira.

La agenda informada para la visita del papa León XIV contempla actividades entre el 8 y el 11 de noviembre, con presencia en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Los familiares esperan que el pedido pueda concretarse y que el Pontífice les conceda un espacio para escuchar sus testimonios y conocer de manera directa las consecuencias que dejaron los hechos de violencia que terminaron con la vida de sus seres queridos.