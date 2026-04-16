Cuál es la primera ciudad del país en cerrar calles de noche con portones por la inseguridad

En una medida sin antecedentes a nivel nacional, la ciudad cordobesa de Villa Allende puso en marcha un sistema de cierre nocturno de calles mediante portones , con el objetivo de reducir hechos de inseguridad . La experiencia piloto comenzó en barrio Lomas Sur y ya despierta tanto expectativas como polémicas.

El primer cerramiento fue instalado en la intersección de calles Mendoza y Queupú, en un sector lindante con la ciudad de Córdoba. Se trata del puntapié inicial de un plan que prevé sumar 13 portones en esta etapa y podría extenderse a otras zonas si los resultados acompañan.

Los portones —de gran tamaño, con estructura reforzada y paso peatonal— permanecerán abiertos durante el día para permitir el tránsito normal, incluso de vehículos pesados. Por la noche, serán cerrados por el municipio, sin controles presenciales ni pedido de identificación.

La prueba piloto abarca inicialmente barrios como Lomas Sur y Pan de Azúcar, aunque el plan contempla que hasta 34 calles puedan quedar restringidas en horario nocturno si la experiencia prospera.

La iniciativa, impulsada por el municipio, forma parte de un programa integral que incluye monitoreo con cámaras, patrullaje y herramientas tecnológicas. Según datos oficiales, cerca del 65% de los delitos se producen durante la noche, franja en la que se aplicará el cierre de calles, inicialmente entre las 22 y las 6.

Mientras algunos vecinos respaldan la medida al considerar que aportará mayor tranquilidad, otros expresan su rechazo por entender que limita la circulación y no ataca el problema de fondo. Incluso, un grupo presentó recursos judiciales y espera una definición del Tribunal Superior de Justicia.

Prevención contra la inseguridad

Las opiniones también se dividen entre especialistas: algunos sostienen que este tipo de dispositivos puede generar desplazamiento del delito hacia otras áreas, mientras que otros destacan la necesidad de involucrar a la comunidad en estrategias de seguridad.

Con una inversión millonaria y un debate aún abierto, Villa Allende se convierte en un caso testigo que ya es observado por otras ciudades del país, en busca de respuestas frente a una problemática que sigue en el centro de la agenda pública.