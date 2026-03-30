"Alerta temprana": el plan de Ulpiano Suarez para combatir la inseguridad en la Ciudad de Mendoza

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, abrió este lunes las sesiones ordinarias del año en el Concejo Deliberante y trazó una hoja de ruta del municipio, en medio de un contexto macroeconómico complejo y desafiante para todo el país.

No obstante, uno de sus anuncios más fuertes para este año estuvo enmarcado en el combate contra la inseguridad, uno de los temas donde no todos los jefes comunales se han involucrado y que más aquejan no solamente a los capitalinos, sino también a toda la provincia.

En este caso, adelantó que creará un sistema de "alerta temprana" con el que se buscará potenciar el trabajo preventivo y así evitar potenciales hechos de inseguridad en las calles de la Ciudad de Mendoza.

Esta nueva herramienta se nutrirá de varios servicios que ya funcionan en la provincia.

Por un lado, estará toda la información de Ojos en Alerta, el sistema del municipio en el cual los vecinos de la Ciudad informan sobre hechos delictivos de la zona.

También se sumarán los datos de las alarmas comunitarias y participación vecinal, así como también el trabajo en campo que realizan los preventores día a día.

preventores de la Ciuda de Mendoza Preventores de la Ciudad de Mendoza Gobierno de Mendoza

No obstante, un punto importante es que se contará con todos los datos que proporcionará el Ministerio Público Fiscal, que registra de manera geolocalizada todas las denuncias por hechos de inseguridad en zonas de la Ciudad de Mendoza.

El mapa es "dinámico" y se actualiza en tiempo real, con cada una de las denuncias y el tipo de delito. "Nos permite ubicar en el territorio cada hecho que es denunciado, sus características y con eso seremos más eficientes en el rol que tiene un Municipio, que es la prevención", dijo Suarez en su presentación a comienzos de mes.

Sobre el plan de Alerta Temprana, agregó que "se trata de intentar ser más efectivos para distribuir los recursos (económicos y humanos) en el territorio, para ir a la lógica preventiva y no solamente ir detrás del hecho consumado", mencionaron a MDZ desde el municipio.

De igual forma, para los próximos meses estudian desde el municipio un trabajo en base a toda esta información y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo que indique pautas que marquen dónde es necesario reforzar con cámaras de seguridad, mejorar la iluminación, trabajar en la poda de los árboles, entre otros, para apuntar a tener una ciudad más segura.

Más cámaras en Ciudad de Mendoza

El anuncio también se da en meses de inversión en seguridad, con la instalación de cámaras de seguridad en calles y límites de la Ciudad de Mendoza, en lo que es llamado "anillo digital.

Este sistema está compuesto por 115 cámaras distribuidas en todo el perímetro de la Ciudad, entre las que se destacan 30 lectoras de patentes (ANPR), que permiten identificar vehículos en tiempo real y generar alertas automáticas ante situaciones sospechosas o pedidos de captura.

El Anillo Digital se completa con:

60 cámaras TANDEM (PTZ + fijas), que brindan monitoreo dinámico con visión 360° y alta definición

30 cámaras ANPR, destinadas al control vehicular en puntos estratégicos

25 cámaras integradas del Ministerio de Seguridad de la provincia

Un sistema de gestión VMS (Video Management System), que permite integrar, almacenar y procesar la información

Servidores y almacenamiento de datos de última generación

Pantallas LED viales, ubicadas en puntos clave para reforzar la seguridad y la comunicación

Además, en un acuerdo con el Gobierno Provincial, el sistema de videovigilancia completo monitorea más de 740 cámaras en tiempo real en el municipio, de las cuales 300 pertenecen al municipio y el resto al Ministerio de Seguridad de la provincia.