Estudiar después de estudiar: por qué los libros siguen siendo una puerta al conocimiento

Hay algo que no cambió, incluso en un mundo en el que podemos acceder a información desde cualquier lugar y en cualquier momento: la sensación de tener un libro en la mano, avanzar entre sus páginas y llegar al final de una novela, un ensayo o un texto que nos dejó pensando. Ese momento conserva un valor propio. Y, para quienes disfrutan de la lectura, sigue siendo una de las formas más placenteras de acercarse al conocimiento.

En el Mes del Estudiante, quizás valga la pena ampliar justamente esa idea. Porque estudiar no empieza ni termina necesariamente con una carrera, un examen o un título. Aprender puede ser también elegir un libro sobre un tema que siempre nos generó curiosidad, profundizar una disciplina que necesitamos para nuestro trabajo o animarnos a explorar un campo completamente nuevo. Durante mucho tiempo, la formación estuvo asociada a un recorrido bastante definido: estudiar, recibirse y ejercer una profesión. Hoy, ese camino es mucho menos lineal. Las tecnologías cambian, aparecen nuevas herramientas y también cambian los intereses personales y las necesidades laborales. Aprender se convirtió en una actividad que puede acompañarnos durante distintas etapas de la vida.

Hay algo que no cambió, incluso en un mundo en el que podemos acceder a información desde cualquier lugar y en cualquier momento. Archivo. Aprender sin límites Los libros universitarios son una buena muestra de ese cambio. Siguen siendo fundamentales para quienes están cursando una carrera y necesitan profundizar conceptos, consultar autores o comprender una disciplina con mayor profundidad. Pero también pueden ser una puerta de entrada para alguien que no estudia formalmente ese campo. Un libro de economía puede ayudar a entender mejor cómo funciona el mundo de las finanzas; uno de psicología puede responder preguntas personales; un texto de historia, filosofía o programación puede convertirse simplemente en el comienzo de un interés. La diferencia está, muchas veces, en que leer no consiste solamente en encontrar una respuesta.

Internet hizo posible que las fronteras para acceder al conocimiento sean mucho más difusas. Con la llegada Inteligencia Artificial aún mucho más. Los cambios al acceso al conocimiento son vertiginosos. Hoy podemos descubrir un autor en otro país, conocer una recomendación en redes sociales y acceder a contenidos producidos a miles de kilómetros de distancia. Esa misma lógica también transformó el acceso a los libros: es posible buscar un título publicado en otro mercado y recibirlo en la puerta de casa, con medios de pago y atención adaptados a las necesidades locales. Pero que la información esté cada vez más cerca no significa que todo conocimiento pueda incorporarse a la misma velocidad.

El libro permanece Un video puede introducirnos en un tema, un podcast puede despertar una pregunta y una herramienta de inteligencia artificial puede ayudarnos a encontrar una explicación. El libro ofrece otra experiencia: permite detenerse, volver sobre una idea, relacionar conceptos y construir una comprensión más profunda. Por eso, quizás, el desafío actual no sea elegir entre formatos, sino aprender a combinarlos. Podemos llegar a un tema a través de una pantalla y terminar buscando un libro. Podemos complementar una clase con una lectura o descubrir, después de una conversación, que queremos saber mucho más sobre algo que hasta ese momento desconocíamos.