Atención emprendedores: abre la convocatoria para participar de las Colectividades 2026

La Municipalidad de Guaymallén abrió la convocatoria para emprendedores y artesanos que busquen participar en la Fiesta y Encuentro de las Colectividades 2026.

Del 9 al 11 de octubre, Guaymallén será la sede de una nueva edición de la Fiesta y Encuentro de las Colectividades, la cual se realizará en el Boulevard Dorrego. Es por ello que la Municipalidad abrió la convocatoria a los emprendedores y artesanos que deseen formar parte de la celebración con sus puestos.

El evento, que convoca a miles de personas en un recorrido de más de diez cuadras, cuenta con diferentes stands de entidades que representan la diversidad y tradición de distintos países del mundo, además de un variado y extenso paseo destinado a artesanos y emprendedores que ofrecen una amplia gama de productos.

Es por ello que quienes deseen participar con sus puestos de artesanías y productos podrán inscribirse a través de un formulario, el cual estará vigente hasta el miércoles 23 de septiembre a las 8 hs.

La Fiesta y Encuentro de las Colectividades reúne a miles de personas. Municipalidad de Guaymallén. Cuáles son los requisitos para los emprendedores y artesanos Para participar, los interesados deberán contar obligatoriamente con un gazebo blanco, mesa, mantel blanco, luces de interior y una zapatilla eléctrica con cable de al menos 2,5mm.