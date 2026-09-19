Atención emprendedores: abre la convocatoria para participar de las Colectividades 2026
La Municipalidad de Guaymallén abrió la convocatoria para emprendedores y artesanos que busquen participar en la Fiesta y Encuentro de las Colectividades 2026.
Del 9 al 11 de octubre, Guaymallén será la sede de una nueva edición de la Fiesta y Encuentro de las Colectividades, la cual se realizará en el Boulevard Dorrego. Es por ello que la Municipalidad abrió la convocatoria a los emprendedores y artesanos que deseen formar parte de la celebración con sus puestos.
El evento, que convoca a miles de personas en un recorrido de más de diez cuadras, cuenta con diferentes stands de entidades que representan la diversidad y tradición de distintos países del mundo, además de un variado y extenso paseo destinado a artesanos y emprendedores que ofrecen una amplia gama de productos.
Es por ello que quienes deseen participar con sus puestos de artesanías y productos podrán inscribirse a través de un formulario, el cual estará vigente hasta el miércoles 23 de septiembre a las 8 hs.
Cuáles son los requisitos para los emprendedores y artesanos
Para participar, los interesados deberán contar obligatoriamente con un gazebo blanco, mesa, mantel blanco, luces de interior y una zapatilla eléctrica con cable de al menos 2,5mm.
A su vez, desde el municipio aclararon que la inscripción no implica la selección automática para participar del evento. Aquellos que sean seleccionados para poder participar recibirán una notificación vía WhatsApp al número declarado en el formulario de inscripción.