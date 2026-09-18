¿Cuándo reabre el Paso Pehuenche? Imágenes muestran cuál es el verdadero estado de la ruta

Un registro del lado chileno del Paso Pehuenche expuso las dificultades que persisten para despejar la Ruta Internacional 115-CH y recuperar la conexión entre Mendoza y la Región del Maule . Las imágenes fueron tomadas durante un sobrevuelo realizado el 16 de septiembre y muestran extensos sectores todavía cubiertos de nieve.

El registro fue difundido por Cristian Rojas Olivares , quien comparte en Instagram imágenes vinculadas al corredor binacional. El sobrevuelo se realizó a la altura del kilómetro 134, en el sector de Lo Aguirre, entre el Complejo Fronterizo Pehuenche y el límite internacional.

En el video, Rojas explica que las máquinas lograron avanzar varios kilómetros desde el complejo hacia la alta cordillera, aunque todavía queda una importante cantidad de nieve por retirar. A partir de lo observado, cuestionó que el camino pueda quedar habilitado en el corto plazo.

“Muchos decían que para el 18 se podía abrir, pero con las imágenes que estamos viendo, que son tomadas el 16 de septiembre, se ve muy poco probable , incluso en octubre”, señala durante el registro.

El panorama podría complicarse además por las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días. Según advierte en el video, entre el 25 y el 26 de septiembre volverían a registrarse nevadas importantes en la zona.

La acumulación también presenta una dificultad adicional para las tareas de despeje. “Esta nieve ya se empieza a solidificar, por lo tanto es más complejo el retiro”, explica Rojas al describir las condiciones que encontró durante el recorrido aéreo.

La nieve complica al Paso Pehuenche y aleja la posibilidad de una pronta apertura

Video: Instagram @cristian_rojas_olivares

Así se trabaja en el Paso Pehuenche

El sobrevuelo también permitió observar parte de los equipos que están interviniendo sobre la ruta. De acuerdo con el registro, en los trabajos participan maquinarias de Vialidad y equipos contratados para avanzar con el despeje.

Sin embargo, Rojas considera que el ritmo actual resulta insuficiente frente a la cantidad de nieve acumulada. “Hay maquinaria de Vialidad como también maquinarias que han sido contratadas que están haciendo un trabajo pero es insuficiente”, sostiene.

El registro no precisa cuántos metros o kilómetros de camino consiguen despejar por jornada, un dato que permitiría dimensionar con mayor precisión el avance de las tareas.

Un corredor condicionado durante el invierno

El Paso Pehuenche permanece cerrado desde el 14 de julio, cuando un fuerte temporal de nieve obligó a interrumpir el tránsito. Si bien inicialmente se esperaba recuperar la circulación a comienzos de septiembre, una inspección realizada del lado chileno detectó numerosas avalanchas y una importante acumulación nívea.

La situación mantiene condicionada la recuperación de este corredor internacional, considerado una alternativa para la conexión entre el sur de Mendoza y la Región del Maule, Chile. El propio registro plantea dudas sobre su funcionamiento como vía alternativa durante los meses de invierno.

“Si se pretende que este paso sea una alternativa a Los Libertadores, es poco probable en invierno. En verano tal vez”, concluye Rojas.