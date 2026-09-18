Día del Estudiante en Potrerillos: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Miles de jóvenes se preparan para celebrar la fecha en Potrerillos, uno de los lugares más elegidos de Mendoza.

Potrerillos vuelve a ser uno de los principales puntos de encuentro durante el festejo del Día del Estudiante.

El próximo lunes 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante y de la Primavera, por lo que este año habrá un fin de semana largo para quienes quieran aprovechar la fecha con distintas actividades al aire libre. En Mendoza, uno de los destinos que suele concentrar a una gran cantidad de jóvenes es Potrerillos.

La zona se convierte cada año en uno de los principales puntos de encuentro durante esta celebración. Algunos jóvenes optan por pasar allí el día, mientras que otros se instalan durante todo el fin de semana, una posibilidad que en esta oportunidad se extiende hasta el lunes.

Por eso, el estado del tiempo será un factor importante para quienes tengan previsto viajar hacia Potrerillos.

El pronóstico para Potrerillos durante el fin de semana largo Sábado 19 de septiembre: se espera una jornada parcialmente nublada durante la mañana, mientras que el viento ganará intensidad durante la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 3 °C y la máxima alcanzará los 17 °C. Según Meteored, existe más de un 70% de probabilidad de lluvias a partir de las 20, con precipitaciones débiles que podrían extenderse hasta el domingo.

Domingo 20 de septiembre: el viento será el principal protagonista durante toda la jornada. La mínima prevista será de 7 °C y la máxima de 15 °C. Además, Potrerillos se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda. De acuerdo con el pronóstico, el área puede registrar velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.