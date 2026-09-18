Día del Estudiante en Mendoza: qué harán los jóvenes y dónde estarán los principales festejos

El próximo lunes 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante y de la Primavera , por lo que los jóvenes tendrán un fin de semana largo. A la espera de los detalles de lo que será el operativo de seguridad, los alumnos ya planean qué harán durante los próximos días.

Como sucede cada año, muchos elegirán Potrerillos como uno de los principales núcleos de festejo. Según confirmaron desde la Cámara de Turismo de Potrerillos , las reservas alcanzan el 80% para este fin de semana.

Sin embargo, también hay diferentes alternativas organizadas por los municipios para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

El festejo por el inicio de la primavera y el Día del Estudiante suele tener diferentes propuestas, pero el punto de concentración por excelencia es Potrerillos. En esta fecha, los jóvenes aprovechan la ocasión para trasladarse hacia la zona, ya sea por el día o durante todo el fin de semana, especialmente este año, cuando la celebración se extenderá debido al feriado del lunes.

Carlos Torres , presidente de la Cámara de Turismo de Potrerillos, se mostró expectante por lo que sucederá durante los próximos días y confirmó que el nivel de reservas alcanza el 80%.

Potrerillos es uno de los lugares predilectos para los jóvenes para festejar el Día del Estudiante y de la Primavera.

"Los chicos siguen prefiriendo Potrerillos por su naturaleza. Tenemos un nivel de ocupación del 80%. De a poco, y con mucho trabajo, se va acomodando todo", expresó Torres a MDZ.

Si bien se espera que Potrerillos sea uno de los principales puntos de concentración y registre una alta afluencia de estudiantes, Torres también señaló que todavía hay propietarios "reticentes a alquilar a juveniles", ya sea por temor a daños en las viviendas, fiestas que puedan desarrollarse en su interior, cantidad de personas o incumplimiento de normas.

Operativo de seguridad

n cuanto al operativo de seguridad que se desarrollará durante los próximos días, desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que están “ultimando detalles” y adelantaron que en las próximas horas darán a conocer cómo se implementará.

En años anteriores, el operativo incluyó controles de alcoholemia en puntos estratégicos, como rutas y accesos, mediante puestos móviles y fijos. En 2025, por ejemplo, se realizaron cerca de 1.200 controles de alcoholemia en toda la provincia, de los cuales 60 dieron resultado positivo.

Además, se apeló a la promoción de la figura del conductor designado mediante campañas específicas, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de festejar de manera responsable.

El Gobierno de Mendoza realizará un operativo especial por el Día del Estudiante.

Habitualmente, para estas fechas se disponen cerca de 3.000 efectivos policiales, distribuidos en diferentes puntos del territorio provincial. También se refuerzan los controles en espacios verdes y espejos de agua, que suelen ser algunos de los lugares elegidos por los estudiantes para celebrar.

Los festejos por el Día del Estudiante

Mientras se terminan de definir los detalles del operativo, los distintos municipios de Mendoza ya preparan sus propuestas para que los estudiantes celebren su día y el inicio de la primavera.

En una producción conjunta entre la Municipalidad de Guaymallén y la Subsecretaría de Cultura, el domingo 20 de septiembre se realizará "Mood Primavera 2026". El festival tendrá lugar en el Predio de la Virgen, con entrada libre y gratuita. La actividad comenzará a las 16 y contará con la participación de diferentes bandas. La gran apuesta será Pasado Verde junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, con más de 50 músicos en escena.

Municipios organizan actividades para el festejo del Día del Estudiante.

En el caso de la Ciudad de Mendoza, los festejos comenzarán antes del Día del Estudiante. Durante el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, los comercios de la avenida Juan B. Justo se sumarán con promociones especiales, descuentos, sorteos y una ambientación alusiva a la primavera. Entre las propuestas habrá 2x1 en tragos y un menú especial para estudiantes, con valores que oscilan entre los $18.000 y los $25.000.

Si bien el Día del Estudiante es el 21 e septiembre, las actividades se extenderán durante los días siguientes. Luján de Cuyo propone dos jornadas para celebrar la primavera con "Vivo Luján 2026", que contará con la presencia de Los Caligaris y Lázaro Caballero. El festival será el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo. La entrada tendrá un costo de $10.000 por noche.

Godoy Cruz también apuesta por la música con "Mansa Primavera - Volumen 3". La propuesta se desarrollará en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona y contará con bandas en vivo, entre ellas.

Cómo va a estar el tiempo el fin de semana

A pocos días del inicio de la primavera, se esperan días en los que el calor seguirá ganando terreno en Mendoza. Para el viernes, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala poca nubosidad con ascenso leve de la temperatura y vientos leves del noreste. La mínima será de 9°C y la máxima de 27°C.

El sábado se espera una jornada calurosa, parcialmente nublada y con poco cambio de la temperatura. La mínima será de 12°C y la máxima de 29°C.

El domingo, en tanto, el pronóstico señala "parcial nublado con poco cambio de la temperatura. Viento Zonda en precordillera y en sectores del llano. Zonda fuerte en Malargüe durante la tarde. Tormentas en el sudeste provincial en la madrugada". Se estima una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 29°C.