Se adelanta la primavera en Mendoza: la máxima va a superar los 25°

Después del frío del fin de semana, la temperatura sigue subiendo en Mendoza y este jueves se espera una tarde casi veraniega.

Después de las bajas temperaturas del fin de semana, el termómetro empieza a mostrar otra cara en Mendoza. Este jueves se espera una jornada soleada y bastante más cálida, con una máxima que llegará a los 27° durante la tarde.

La mañana, de todas formas, arrancará fresca. La mínima rondará los 7°, pero el ascenso se va a notar rápido con el paso de las horas. En el Gran Mendoza no se esperan lluvias y el sol será protagonista durante buena parte del día.

En la cordillera habrá algo más de nubosidad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, por ahora no aparecen precipitaciones para este jueves y las condiciones se mantendrán estables.

La mañana arrancará fresca en Mendoza, pero la temperatura subirá con fuerza durante la tarde. Santiago Tagua/MDZ A pocos días de la primavera, el panorama extendido muestra que el calor seguirá ganando terreno en Mendoza. Para el viernes se esperan 27° de máxima y 8° de mínima, con poca nubosidad y vientos leves del noreste. En la cordillera sí podrían aparecer precipitaciones.