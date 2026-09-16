Tiempo primaveral en Mendoza: de cuánto será la máxima este jueves

Desde Contingencias Climáticas anticipan una jornada con aumento de la nubosidad pero sin grandes cambios en la temperatura.

El buen tiempo llegó a Mendoza y, aunque para este jueves 17 de septiembre se anticipa aumento de la nubosidad, no habría grandes cambios en cuanto a la temperatura: se espera una mínima de 6 ºC y una máxima de 23 ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: viento del norte débil desde las 10:00 hasta las 20:00/21:00, afectando la Zona Norte y Zona Sur.

viento del norte débil desde las 10:00 hasta las 20:00/21:00, afectando la Zona Norte y Zona Sur. Nubosidad: seminublado en Malargüe desde las 12:00. Posteriormente, la Zona Norte presentará seminubosidad y, desde las 16:00, esta capa débil abarcará prácticamente toda la provincia.

seminublado en Malargüe desde las 12:00. Posteriormente, la Zona Norte presentará seminubosidad y, desde las 16:00, esta capa débil abarcará prácticamente toda la provincia. Alta Montaña: seminubosidad en la zona Norte desde las 11:00. A partir de las 16:00, se extenderá a la zona Central. No se observan precipitaciones. Pronóstico para los próximos días Para el viernes las condiciones se mantendrían estables, pero se anuncian precipitaciones en cordillera. El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas indica que el sábado se presentará algo nublado con leve ascenso de la temperatura (la máxima sería de 28 ºC).