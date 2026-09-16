Qué penas podrán recibir los jóvenes bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó la adecuación provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil y la iniciativa pasó a Diputados. Tras la votación, el senador radical y presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, explicó en MDZ Radio cómo funcionará el esquema que incorpora responsabilidad penal desde los 14 años y cuáles serán sus principales particularidades.

“A partir del 5 de septiembre entró en vigencia la ley nacional, una modificación del Código Procesal Penal de la Nación que baja la edad de imputabilidad a partir de los 14 años. Y establece una serie de modificaciones importantes respecto de cómo se va a aplicar”, explicó Kerchner en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio .

El senador destacó que Mendoza ya cuenta con una estructura para adolescentes de entre 16 y 18 años y que el objetivo es extenderla. “Y esto significa que van a haber fiscales juveniles, defensores juveniles, jueces juveniles. O sea, va a haber una especialización y van a haber penas que van a ir escalando”.

Sobre las sanciones, precisó que dependerán de cada caso . “Las penas, por supuesto, dependen de la gravedad del delito. Y también de cuándo se comete y si tiene reincidencias o no”. Entre las alternativas mencionó reparar el daño, restricciones de acercamiento, terminar un nivel educativo y, en los casos más graves, la privación de la libertad.

Uno de los cambios que remarcó es la incorporación de un seguimiento específico. “Habrá un supervisor que va a ir haciéndole un seguimiento al joven, va a ir informándole al juez y va a ir informándole al sistema cómo se cumple la pena que se le impone”.

Plazos más cortos y una estimación sobre el impacto

Kerchner también explicó cómo será el procedimiento desde una eventual detención. “La investigación del delito no puede durar más de 12 meses. En los adultos es mayor ese plazo. Es decir, todos los plazos que se fijaron son la mitad de los adultos”.

Además, señaló que “no puede demorarse más de tres horas de estar a disposición de una autoridad correspondiente a autoridades judiciales”. En los casos que involucren a adolescentes y adultos, el proyecto también contempla mecanismos para evitar que las víctimas deban atravesar dos procesos judiciales.

El senador aportó además datos sobre el funcionamiento actual del sistema en Mendoza. “El año pasado aproximadamente 511 jóvenes pasaron por el sistema de responsabilidad penal”, indicó, aunque aclaró que eso no implica que todos hayan cometido delitos graves. “De esos 500, solo 46 están presos, detenidos o en prisión”.

De cara a la ampliación hacia los 14 años, estimó un crecimiento del número de jóvenes alcanzados por el sistema. “Se estima, más o menos, según lo que escuchamos de los que saben, que son los distintos operadores judiciales, un incremento entre el 20 y el 30%”. Según Kerchner, Mendoza “está en condiciones de llevarlo adelante” y deberá contemplar los recursos necesarios en el próximo presupuesto.