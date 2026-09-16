Anabel Fernández Sagasti se refirió a Los Nihuiles y cuestionó el fallo del juez federal de La Pampa

El conflicto entre Mendoza y La Pampa por Los Nihuiles tuvo un nuevo capítulo con la cautelar dictada por el juez Federal Juan José Baric , quien dejó sin efecto el decreto presidencial que otorgaba la totalidad de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico a Mendoza. En ese marco, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti se refirió al tema en sus redes sociales.

La legisladora nacional respondió a un tuit de su par pampeano Daniel Pablo Bensusán, compañero de bloque de Fernández Sagasti en el Senado, quien compartió el fallo del magistrado publicado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

En su publicación, la senadora afirmó que las regalías “pertenecen a Mendoza” y que no es una opinión, sino “lo que dice la ley”: “El artículo 124 de la Constitución le da a cada provincia el dominio de sus recursos naturales, y el artículo 43 de la Ley 15.336 arma el régimen de regalías hidroeléctricas justamente sobre ese criterio, dónde está la fuente que genera la energía, y esa fuente está íntegramente en Mendoza”, expresó Fernández Sagasti.

En esa línea, afirmó que un juzgado federal de otra provincia "no tiene ninguna injerencia en esto" y que si hay una disputa interprovincial, quien debe resolver "es la Corte Suprema".

Además, señaló que no debe mezclarse el uso del agua del río Atuel con las regalías generadas por las centrales hidroeléctricas, ya que son dos discusiones jurídicas "totalmente separadas". “Mendoza tiene argumentos sólidos para sostener sus derechos en las dos, y los vamos a hacer valer en cada instancia que corresponda”, apuntó la senadora.

Críticas al Gobierno provincial

Sin embargo, Fernández Sagasti aclaró que dicha postura no incluye avalar el manejo del Gobierno provincial sobre la licitación de Los Nihuiles, afirmando que lo entregó “mansamente a Nación”: “Defender la soberanía de nuestros recursos no es lo mismo que darle el visto bueno a ese proceso licitatorio. Mendoza ya hizo los pliegos, ya los pagó, con esos tienen que licitar Los Nihuiles, no con otros armados a las apuradas junto a Nación. Eso también es soberanía provincial”, escribió la senadora.

La publicación de Anabel Fernández Sagasti sobre el conflicto de Los Nihuiles. X @anabelfsagasti

En esa línea, agregó: “Las regalías de Los Nihuiles son de Mendoza y de los mendocinos, y tienen que traducirse en obras de infraestructura hídrica y energética, en desarrollo productivo y en energía accesible para las familias y los comercios de acá. De eso se trata: que los recursos de la provincia se conviertan en desarrollo real para la gente”.