La ley que impulsa Anabel Fernández Sagasti para sostener las prestaciones de trabajadores rurales

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para que se cree un régimen de compatibilidad de la protección social con el trabajo agrario formal. La propuesta apunta a brindar previsibilidad a las economías regionales y proteger los ingresos de las familias trabajadoras del campo.

La iniciativa busca dar marco legal definitivo a la compatibilidad entre el empleo de temporada, vitivinícola y frutícola con asignaciones y programas sociales. El objetivo es reducir la informalidad laboral en las economías regionales y evitar que los trabajadores pierdan su red de contención al ser registrados.

La normativa propuesta abarca a trabajadores contratados bajo las modalidades de trabajo temporario previstas en la Ley N° 26.727 y sus modificatorias, de aquellos comprendidos en el artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y de los contratistas de viñas y frutales regulados por la Ley N° 20.589 (texto restablecido por la Ley N° 23.154).

El proyecto de ley impulsado por Fernández Sagasti surge tras el vencimiento del Decreto N° 514/2021 (y su prórroga mediante el Decreto N° 777/2025), que establecía de forma provisoria dicha compatibilidad. La finalización de esta norma puso en riesgo la continuidad del esquema de protección y generó incertidumbre tanto en los trabajadores como en los productores ante el inicio de los nuevos ciclos agrícolas.

La senadora nacional mendocina plantea que la registración laboral no provocará la suspensión ni la pérdida de prestaciones de la seguridad social ni de programas nacionales de empleo, capacitación e inclusión socio-productiva (como Tarjeta Alimentar, Volver al Trabajo o Acompañamiento Social).

La propuesta apunta a brindar previsibilidad a las economías regionales y proteger los ingresos de las familias trabajadoras del campo. Prensa Asociación Viñateros de Mendoza

Los puntos más importantes del proyecto de Sagasti

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la garantía de piso mínimo. Esto implica que durante el período de empleo registrado, el monto de las asignaciones familiares no podrá ser inferior al 100% de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Hijo con Discapacidad o Embarazo, liquidándose un adicional contributivo si fuera necesario para alcanzar dicho tope.

Asimismo, al finalizar el ciclo de cosecha o la relación laboral estacional, el trabajador reingresará de manera automática e ininterrumpida al régimen no contributivo de asignaciones, eliminando los períodos de carencia administrativa.

La propuesta también explicita que los beneficios de la protección social no podrán computarse a cuenta del salario ni sustituir las obligaciones laborales a cargo del empleador, resguardando la integridad del haber remunerativo.

Finalmente, el régimen contempla a trabajadores cuyo ingreso no supere el equivalente a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), con un beneficio adicional del 20% sobre dicho tope para las provincias patagónicas y zonas desfavorables. Además, excluye del cálculo de ingresos conceptos como horas extras, premios, SAC, zona desfavorable y la participación en los frutos de los contratistas.