Cobro de deudas: Anabel Fernández Sagasti quiere limitar las billeteras virtuales

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para anular de forma inmediata la nueva reglamentación del Banco Central de la República Argentina que autoriza el cobro con transferencia, al advertir que atenta contra los ingresos de las familias más vulnerables. De esta manera busca limitar a las billeteras virtuales.

Tras la entrada en vigencia del nuevo sistema de Cobro con Transferencia impulsado por el Banco Central, la legisladora nacional mendocina presentó un proyecto de ley para exigir la inmediata derogación de la Comunicación “A” 8406 de la autoridad monetaria.

La medida del BCRA autoriza a entidades financieras y proveedores de crédito a debitar de forma automática e inmediata las cuotas de préstamos directamente desde cuentas bancarias o billeteras virtuales vinculadas, apenas ingresan fondos a las mismas.

La iniciativa presentada por la senadora nacional resalta que este esquema regula una extracción de fondos que destruye la capacidad de maniobra de los trabajadores y jubilados en un contexto de acentuada caída del poder adquisitivo.

Las billeteras virtuales se intensificó pero ya no compiten únicamente por ofrecer la mejor tasa de rendimiento, sino por convertirse en la herramienta financiera principal de sus usuarios.

Fernández Sagasti advirtió que la disposición impacta de lleno sobre sectores que no recurren al crédito para consumo suntuario, sino como una salida de emergencia frente a la crisis actual.

Con esta iniciativa, la dirigente kirchnerista busca frenar lo que considera un mecanismo que profundiza el ahogo financiero de miles de hogares atrapados en una espiral de endeudamiento forzado para cubrir necesidades elementales de subsistencia.

“La libertad económica no puede restringirse mediante mecanismos que garantizan el cobro automático de las entidades financieras a expensas de la dignidad humana y de la libre administración de los ingresos destinados a la subsistencia diaria”, sostiene el proyecto impulsado por la legisladora peronista.