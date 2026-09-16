El Senado avaló la reforma de Zona Fría sin cambios: cómo impactaría en los subsidios al gas

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el Régimen de Zona Fría consiguió este miércoles dictamen en el Senado y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto. El texto fue respaldado sin modificaciones respecto de la versión que había recibido media sanción en la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue analizada en un plenario conjunto de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

El tratamiento en la Cámara alta se produjo luego de varias semanas de negociaciones entre el Gobierno y distintos bloques parlamentarios y representantes provinciales. El acuerdo alcanzado permitió sostener el texto que había sido aprobado por Diputados en mayo y evitar modificaciones que hubieran obligado a reabrir la discusión legislativa.

Uno de los principales puntos del proyecto está relacionado con el alcance territorial del Régimen de Zona Fría.

El esquema vigente fue ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637 y extendió el beneficio a numerosas localidades y departamentos que hasta entonces no estaban incluidos. A partir de aquella modificación, el descuento alcanzó a sectores de distintas provincias, además de las regiones históricamente contempladas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

La propuesta que ahora avanzó en el Senado establece un tratamiento diferenciado para las zonas que fueron incorporadas con aquella ampliación.

En esas regiones, el acceso al beneficio dejaría de ser generalizado y pasaría a estar condicionado por los criterios establecidos dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). En otras palabras, el descuento quedaría concentrado en determinados hogares considerados dentro de los parámetros de vulnerabilidad definidos por el sistema de subsidios energéticos.

El cambio también alcanza la manera en que se calcula la bonificación

Actualmente, el beneficio tiene incidencia sobre la factura de gas de los usuarios comprendidos en el régimen. El proyecto plantea que, para las zonas alcanzadas por la modificación, la bonificación se aplique sobre el componente correspondiente al precio del gas, dejando fuera de ese cálculo los conceptos vinculados con el transporte y la distribución.

Por ese motivo, la eventual entrada en vigencia de la reforma no solamente modificaría quiénes pueden recibir el descuento, sino también la forma en que ese beneficio se refleja sobre el monto final de las facturas.

El financiamiento del sistema

La reforma también mantiene el mecanismo de financiamiento asociado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

El fondo se sostiene mediante un recargo aplicado sobre el precio del gas natural. El esquema contempla actualmente un porcentaje de hasta el 7,5%, mientras que el proyecto otorga al Poder Ejecutivo margen para modificar ese porcentaje dentro de determinados límites.

De esta forma, la iniciativa no se limita a redefinir quiénes reciben el beneficio, sino que introduce cambios sobre diferentes componentes del sistema energético y sobre los mecanismos destinados a financiar los subsidios.

El próximo paso será el recinto

Con el dictamen firmado sin cambios, el proyecto quedó en condiciones de continuar su recorrido parlamentario y llegar al recinto del Senado.

La importancia de esta instancia radica en que la Cámara alta deberá definir si respalda el texto que ya fue aprobado por Diputados. Si el Senado sancionara la iniciativa sin modificaciones, el proyecto quedaría en condiciones de completar el trámite legislativo correspondiente.

El debate, además, tendrá especial relevancia para las provincias y localidades que actualmente reciben el beneficio de Zona Fría como consecuencia de la ampliación de 2021. Para esos usuarios, el cambio podría significar el paso de un descuento de alcance general a un sistema condicionado por los criterios establecidos en el esquema de subsidios focalizados.

Así, la discusión dejó de estar concentrada únicamente en el diseño de una política energética y pasó a involucrar directamente el costo que afrontan los hogares por el servicio de gas. El tratamiento en el recinto será la próxima instancia para definir si la reforma mantiene el texto que consiguió dictamen o si aparecen nuevas modificaciones durante el debate parlamentario.