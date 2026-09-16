Los Nihuiles: un juez federal de La Pampa suspendió el pago del 100% de las regalías a Mendoza

El juez Federal de Santa Rosa (La Pampa), Juan José Baric, dejó sin efecto este miércoles el decreto del presidente Javier Milei con el que se había dispuesto que la totalidad de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, serían percibidas por Mendoza .

El magistrado del Juzgado Federal de Santa Rosa dictaminó una medida cautelar en contra del Decreto 982/2026, que había sido celebrado por el gobernador Alfredo Cornejo y a su vez objetado por el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto.

En aquel decreto, el Gobierno Nacional había resuelto que ya no se repartirían las regalías por la generación de energía entre las dos provincias, y que Mendoza recibiría el 100% teniendo en cuenta la fuente hidroeléctrica se encuentra íntegramente en territorio mendocino.

De esta forma, la resolución de Baric restablece para La Pampa el derecho a cobrar el 50% de esos recursos, que percibe desde 1973 a través de lo que se dictaminó en su momento en la presidencia de facto de Agustín Lanusse.

La medida, de esta forma, suspende la acción del decreto de Milei hasta que se resuelva la acción de fondo, tras la presentación realizada por el Gobierno de La Pampa.

“Hacer lugar a la medida cautelar interina en los términos del artículo 4, inciso 1, tercer párrafo, de la Ley 26.854, ordenándose la suspensión inmediata de los arts. 3° y 4° del Decreto Nº 982/2026 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional”, establece la resolución del juez federal.

“A tal fin, requiérase al Poder Ejecutivo Nacional que produzca el informe previo previsto por el art. 4 de la Ley 26.854, en el plazo de tres (3) días de notificada la presente resolución”, agrega.

Argumentos del juez para suspender la medida

Para resolver la medida cautelar, Baric analizó los antecedentes del régimen de regalías que beneficia a La Pampa. En particular, tuvo en cuenta el Decreto 1560/1973, que otorgó a esa provincia el derecho a percibir la mitad de la regalía que el Estado Nacional abonaba a Mendoza por el emplazamiento del complejo hidroeléctrico El Nihuil sobre el río Atuel.

"La provincia actora (ndr: La Pampa) ha acreditado a prima facie, la existencia de un régimen establecido por el Decreto 1560/1973, un convenio interjurisdiccional celebrado posteriormente entre Nación, Mendoza y La Pampa, la ratificación legislativa de dicho convenio, su sometimiento a homologación judicial, una cláusula específica referida a las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles, una previsión contractual posterior vinculada con el pago de las mismas y una situación jurídica mantenida durante varias décadas", marcó el juez.

Por otro lado, agregó que el decreto firmado por Javier Milei "produce una modificación inmediata y sustancial del régimen existente que estaría colisionando con la autonomía provincial".

También hizo referencia al plano económico y el impacto sobre La Pampa, al señalar que la provincia vecina "tiene un régimen jurídico vigente desde hace décadas, reconocido por la Nación, incorporado a un acuerdo interjurisdiccional y homologado judicialmente, provocando la modificación unilateral del Poder Ejecutivo una quita en la participación en los recursos derivados del aprovechamiento hidroeléctrico de un río interjurisdiccional, provocando sobre todo un grave perjuicio para la provincia".

Y agregó Baric que la medida generaría un perjuicio económico a La Pampa, ya que "dejaría de percibir el 50% de las regalías que venía cobrando, lo que implicaría una pérdida económica mensual".

Pero además puso el foco en el próximo proceso de concesión de Los Nihuiles. Según explicó, el propio Decreto 982/2026 señala que el Gobierno Nacional "avanza hacia una nueva concesión del complejo", convocada mediante el Decreto 667/2026, y que busca establecer certeza sobre el régimen de regalías antes de ese proceso.

"Si se mantiene la vigencia del Decreto, los pliegos, bases y condiciones de dicha licitación establecerán el pago total de las Regalías Hidroeléctricas a la provincia de Mendoza siendo luego casi de imposible reparación la incorporación del pago de regalías a nuestra provincia", sostuvo el juez federal de La Pampa.

"En este contexto, considero acreditado con suficiente grado de credibilidad el peligro en la demora que invoca la Provincia de La Pampa", consideró.