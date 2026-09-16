El buen tiempo sigue firme en Mendoza: 24° para este miércoles
El pronóstico anticipa otra jornada agradable en Mendoza, con una mañana fresca y una tarde que llegará a los 24°.
El buen tiempo sigue firme este miércoles en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada estable, con cielo mayormente despejado y un nuevo ascenso de la temperatura.
La mañana arrancará fresca, con una mínima de 5°, pero después del mediodía el ambiente será bastante más templado. La máxima llegará a los 24°, acompañada por vientos leves del noreste.
En la cordillera tampoco aparecen grandes novedades. El cielo estará poco nuboso y no se esperan precipitaciones, dentro de un panorama estable durante toda la jornada.
Los próximos días seguirán con temperaturas en aumento. Para el jueves se esperan 25° de máxima y 8° de mínima, con poca nubosidad. El viernes se sentirá todavía más el ascenso, ya que la máxima trepará hasta los 29°, mientras que la mínima será de 9°.