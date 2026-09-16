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El buen tiempo sigue firme en Mendoza: 24° para este miércoles

El pronóstico anticipa otra jornada agradable en Mendoza, con una mañana fresca y una tarde que llegará a los 24°.

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La tarde de este miércoles será agradable en Mendoza, con una máxima prevista de 24°.

La tarde de este miércoles será agradable en Mendoza, con una máxima prevista de 24°.

Santiago Tagua/MDZ

El buen tiempo sigue firme este miércoles en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada estable, con cielo mayormente despejado y un nuevo ascenso de la temperatura.

La mañana arrancará fresca, con una mínima de 5°, pero después del mediodía el ambiente será bastante más templado. La máxima llegará a los 24°, acompañada por vientos leves del noreste.

En la cordillera tampoco aparecen grandes novedades. El cielo estará poco nuboso y no se esperan precipitaciones, dentro de un panorama estable durante toda la jornada.

El cielo se mantendr&aacute; con poca nubosidad durante el mi&eacute;rcoles en Mendoza y no se esperan lluvias.

El cielo se mantendrá con poca nubosidad durante el miércoles en Mendoza y no se esperan lluvias.

Los próximos días seguirán con temperaturas en aumento. Para el jueves se esperan 25° de máxima y 8° de mínima, con poca nubosidad. El viernes se sentirá todavía más el ascenso, ya que la máxima trepará hasta los 29°, mientras que la mínima será de 9°.

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