El buen tiempo sigue firme en Mendoza: 24° para este miércoles

El pronóstico anticipa otra jornada agradable en Mendoza, con una mañana fresca y una tarde que llegará a los 24°.

La tarde de este miércoles será agradable en Mendoza, con una máxima prevista de 24°.

El buen tiempo sigue firme este miércoles en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada estable, con cielo mayormente despejado y un nuevo ascenso de la temperatura.

La mañana arrancará fresca, con una mínima de 5°, pero después del mediodía el ambiente será bastante más templado. La máxima llegará a los 24°, acompañada por vientos leves del noreste.

En la cordillera tampoco aparecen grandes novedades. El cielo estará poco nuboso y no se esperan precipitaciones, dentro de un panorama estable durante toda la jornada.