Una joya arquitectónica de Mendoza se transforma: la casona donde hay moda y trueque

La moda circular sumó un nuevo capítulo en Mendoza con una destacada feria de ropa vintage . MDZ estuvo en el lugar para vivir de cerca el evento en formato Hangout, desarrollado en una verdadera joya arquitectónica. Esta propuesta combinó tendencia, diseño sostenible, música retro e intercambio textil en un entorno histórico único.

El inmueble, que por fuera exhibe una fachada de época muy sencilla, resguarda en su interior habitaciones impecables con vitraux deslumbrantes en ventanas y puertas, una gran hall de techo alto, pisos originales, mobiliario de 1913 conservado a la perfección y una gran lámpara tipo araña antigua que puede verse desde muy cerca. En este espacio, ubicado en Santiago del Estero 20 esquina Avenida San Martín de Ciudad, fundado originalmente a principios del siglo XX por Pedro y Alfredo Canónico como la fábrica de pastas "La Italia" y posterior molino harinero, la atmósfera invitó a explorar perlas indumentarias a precios muy accesibles.

Carmela Bianca de 23 años, organizadora del encuentro y dueña del proyecto, detalló la génesis de esta jornada especial: "Bueno, yo normalmente suelo organizar ferias americanas hace ya casi dos años. Pero ahora se nos ocurrió la idea de decir 'che, si siempre hacemos ferias americanas, ¿por qué no sumar un poquito más?'. Así que organizamos una feria que tenga no solamente venta de ropa , sino también un taller de upcycling y además estamos ofreciendo un intercambio de ropa".

Canónico House, una joya arquitectónica de 1913 que albergó lo mejor de la moda circular.

El taller de reciclaje estuvo a cargo de Débora "Debby" Magallanes, creadora de la firma H Club, quien se encarga de guiar la transformación de prendas mediante tintas, parches y apliques. "El upcycling es transformar prendas preexistentes en otra de más valor, tanto económico como ecológico. En el taller les explicamos las técnicas y empezamos a intervenir la prenda con la técnica que quieran usar", destacó la diseñadora de 22 años.

Por su parte, la dinamización del trueque clásico estuvo coordinada por Camila Victoria Sierra, quien supervisó el estricto control de calidad del perchero colectivo. "La metodología es así: la persona viene con un máximo de cinco prendas, nos encargamos de verlas, de que estén en buen estado. Una vez que pasa el control, la gente puede elegir cualquier prenda random de los percheros", explicó Vicky sobre la dinámica de intercambio.

El intercambio de indumentaria fue una de las propuestas de este evento de moda. Foto: Diego Quiroga / MDZ

Las prendas de este sector realmente valen la pena, MDZ hizo la experiencia y se llevó una grata sorpresa al encontrar verdaderas joyitas en aquellas perchas de intercambio, colgando la ropa que entra en el mismo lugar de donde se saca la que es elegida para llevar a casa.

Un mundo de prendas únicas y una propuesta diferente: mirá el video

Video: Diego Quiroga / MDZ

Un espacio con historia y visión de futuro

La curaduría de la indumentaria ofreció un abanico diverso que abarcó desde piezas de los años 60, 70 y 80 hasta estética dosmilera y jeans baggy. "Las propuestas son supervariadas, tenemos más de 20 feriantes y cada una de las marcas tiene su estilo propio. Hay una selección donde hay un poco de todo", agregó Carmela Bianca sobre la variedad exhibida en los percheros.

Vitraux y muebles originales de 1913 enmarcaron la feria de ropa vintage en esta joya arquitectónica. Foto: Diego Quiroga / MDZ

La elección de Canónico House no fue casual, ya que el espacio fue remodelado tras un acuerdo con Juan Morelli, nieto de Alfredo Canónico. Cabe destacar que los hermanos Canónico llegaron a Mendoza antes de finalizar el siglo XIX y ganaron premios internacionales en París, Roma, Barcelona y Milán con sus productos, siendo su molino el último en funcionar dentro de la provincia.

La iniciativa reafirma el crecimiento de las propuestas de consumo consciente en la escena urbana mendocina. "La idea es que la ropa circule, que la gente que por ahí no tiene un recurso para comprar pueda traer algo lindo de su casa que ya no usa más y se lleve algo todavía más lindo", concluyó Vicky sobre el espíritu de la jornada.

Mirá la galería de fotos y descubrí más de esta experiencia

Muebles originales de la exfábrica de pastas, hoy son utilizados para exhibir prendas vintage. Foto: Diego Quiroga / MDZ

La habitación en la que se elegían las prendas para el trueque. Foto: Diego Quiroga / MDZ

La fachada exterior de Canónico House. Foto: Diego Quiroga / MDZ

El recibidor de este histórico espacio, las escaleras conducen al deslumbrante salón. Foto: Diego Quiroga / MDZ

El hall en el que convergen la mayoría de las 14 habitaciones que tiene la edificación de 1913. Foto: Diego Quiroga / MDZ

Carmela Bianca impulsó la moda circular con una curaduría exclusiva en la feria de ropa vintage. Foto: Diego Quiroga / MDZ

La carismática Vicky haciendo el control de calidad de una de las prendas que llevó MDZ. Foto: Diego Quiroga / MDZ

Deslumbrantes vitraux y cuidados muebles originales de 1913 enmarcaron la feria de ropa vintage en esta joya de la arquitectura de principios de 1900. Foto: Diego Quiroga / MDZ

Foto: Diego Quiroga / MDZ

El mesón para el upcylcing. Foto: Diego Quiroga / MDZ

El equipo de Canónico House. Foto: Diego Quiroga / MDZ

Una de las habitaciones más llamativas. Foto: Diego Quiroga / MDZ

Foto: Diego Quiroga / MDZ

Un universo de verdaderas joyas de la indumentaria. Foto: Diego Quiroga / MDZ

Una campera con toda la onda a $40.000. Foto: Diego Quiroga / MDZ