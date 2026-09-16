¿Y si dejamos de sufrir por el vino? La rebelión contra el esnobismo y la solemnidad

¿Copa perfecta o disfrute real? Radiografía de una industria que a veces olvida que el vino es placer.

Hay un miedo silencioso que recorre las mesas argentinas en donde hay ganas de tomar un vino. Un terror sutil, casi infantil, que se apodera del consumidor cuando un mozo descorcha una etiqueta o cuando un enólogo de riguroso estilo baja línea desde un pedestal. Es el miedo a equivocarse.

El miedo a no encontrar el "tanino terciario", a usar la copa equivocada, a servir el tinto a la temperatura incorrecta o, Dios nos libre, a atreverse a rebajarlo con un toque de soda o hielo en una tarde de calor mendocino.

Durante demasiado tiempo, convertimos el ritual del vino en un examen universitario. Nos llenaron la cabeza con descriptores imposibles (sotobosque, pimiento morrón asado, cuero húmedo) y transformamos una bebida milenaria y profundamente democrática en un club privado para iniciados. El mensaje subyacente fue claro: si no sabés de puntuaciones internacionales, no sabés disfrutar.

Cambia todo cambia. En el vino también. Pero algo está cambiando en las napas subterráneas de la cultura gastronómica. El consumidor moderno, ese que cruza el lifestyle con el buen vivir, está cansado del dogma. Ya no le compra ciegamente al "rockstar" inalcanzable; busca autenticidad, momentos, historias que se puedan contar sin un diccionario de enología al lado. El auge del vino no pasa por saber repetir fórmulas aprendidas, sino por la complicidad de compartir una mesa sin culpa.

Dejemos de sufrir por el vino, es un mundo maravilloso. El verdadero peligro no es ponerle hielo a un vino mediocre ni usar un vaso común cuando faltan copas de cristal. El verdadero peligro es el aburrimiento. Es expulsar al público con tecnicismos vacíos que alejan a las nuevas generaciones bajo la excusa del "buen gusto".