Día Internacional del Guacamole: conocé su origen y cómo prepararlo en casa

Cada 16 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Guacamole, una fecha que celebra esta popular salsa de origen prehispánico a base de palta.

Cada 16 de septiembre se celebra el Día Internacional del Guacamole, una salsa elaborada a base de palta, una fruta con alto contenido de fibra y grasas saludables, que goza de tal popularidad en todo el planeta que hasta tiene su propia jornada internacional.

Aunque hoy la palta se consigue en verdulerías y supermercados de toda la Argentina, sus orígenes se remontan al comienzo de la civilización azteca, alrededor del año 1.200 después de Cristo. Es decir, los primeros guacamoles se prepararon en la región de Centroamérica. De ahí proviene también el nombre de la salsa, tomado de otro vocablo de la época: náhuatl ahuacamolli, que nace de la unión de ahuacatl (aguacate) y molli (mole o salsa).

Prepará tu propio guacamole casero Para prepararla en cuatro porciones como dip se necesitan dos paltas maduras grandes, un tomate mediano sin semillas picado en cubos pequeños, media cebolla morada o blanca picada bien fina, un diente de ajo picado muy fino o prensado, un puñado de cilantro fresco picado, el jugo de un limón o lima al gusto, una cucharada de aceite de oliva opcional, sal y pimienta al gusto, y de manera opcional un chile o ají picante picado o una pizca de ají molido.

Prepará un rico guacamole casero con esta receta sencilla. El paso a paso comienza por preparar la palta: cortarla al medio, retirar el carozo y extraer la pulpa con una cuchara para colocarla en un bowl. Luego se machaca con un tenedor hasta lograr la textura deseada, más cremosa si se pisa bien o más rústica si se dejan trozos, evitando usar procesadora para conservar esa textura. Después se incorporan el tomate, la cebolla, el ajo, el cilantro y el chile si se usa, mezclando con una cuchara.