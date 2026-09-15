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Galletas de chocolate: la receta vegana que te va a sorprender

Descubrí la receta de galletas de chocolate veganas, una opción deliciosa y accesible sin lácteos ni huevos.

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Prepará unas ricas galletas de chocolate.

Prepará unas ricas galletas de chocolate.

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Estas galletas son la prueba de que se puede hacer repostería vegana sin ingredientes raros. La receta se prepara con harina, cacao, aceite, azúcar y un par de cosas más que seguro tenés en casa. No llevan huevo, no llevan leche, no llevan manteca, y quedan con una textura suave y húmeda por dentro, ligeramente crujiente por fuera. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (12-14 galletas)

  • 1½ tazas (190 g) de harina 0000

  • ½ taza (50 g) de cacao amargo en polvo

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio

  • ¼ cucharadita de sal

  • ½ taza (100 g) de azúcar

  • ½ taza (120 ml) de aceite neutro

  • ¼ taza (60 ml) de leche vegetal

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1 taza (150 g) de chips de chocolate vegano

Galletas de chocolate: una tentación irresistible en cada bocado.

Galletas de chocolate: una tentación irresistible en cada bocado.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 180°C. Prepará una placa para horno con papel manteca.

  2. En un bowl, mezclá la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Reservá.

  3. En otro bowl grande, batí el azúcar, el azúcar morena, el aceite, la leche vegetal y la vainilla hasta que quede una mezcla homogénea y algo cremosa.

  4. Incorporá los secos en dos partes, mezclando con una espátula o cuchara de madera hasta que se forme una masa suave y ligeramente pegajosa. No mezcles de más, solo hasta que no se vea harina seca, porque las galletas se endurecen.

  5. Agregá los chips de chocolate vegano y mezclá apenas para distribuirlos.

  6. Tomá porciones de masa del tamaño de una pelota de golf (unos 2-3 cm de diámetro), formá bolitas y colocalas en la placa separadas por unos 5 cm. Aplastalas suavemente con la palma de la mano o con el fondo de un vaso para darles forma de galleta (de unos 5-6 cm de diámetro y 1 cm de grosor).

  7. Llevá al horno por 10-12 minutos, hasta que los bordes estén firmes y la superficie se vea ligeramente cuarteada. No las cocines de más porque quedan secas.

  8. Dejá enfriar sobre la placa 5 minutos y después pasalas a una rejilla para que se enfríen completamente. ¡Y listo!

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