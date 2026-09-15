Galletas de chocolate: la receta vegana que te va a sorprender

Precalentá el horno a 180°C. Prepará una placa para horno con papel manteca.

En un bowl, mezclá la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Reservá.

En otro bowl grande, batí el azúcar, el azúcar morena, el aceite, la leche vegetal y la vainilla hasta que quede una mezcla homogénea y algo cremosa.

Incorporá los secos en dos partes, mezclando con una espátula o cuchara de madera hasta que se forme una masa suave y ligeramente pegajosa. No mezcles de más, solo hasta que no se vea harina seca, porque las galletas se endurecen.

Agregá los chips de chocolate vegano y mezclá apenas para distribuirlos.

Tomá porciones de masa del tamaño de una pelota de golf (unos 2-3 cm de diámetro), formá bolitas y colocalas en la placa separadas por unos 5 cm. Aplastalas suavemente con la palma de la mano o con el fondo de un vaso para darles forma de galleta (de unos 5-6 cm de diámetro y 1 cm de grosor).

Llevá al horno por 10-12 minutos, hasta que los bordes estén firmes y la superficie se vea ligeramente cuarteada. No las cocines de más porque quedan secas.