Tarta de yogur griego con frutos rojos: una receta fácil y una combinación deliciosa
Tarta de yogur griego y frutos rojos: un postre cremoso, fresco y fácil de preparar, ideal para disfrutar en familia.
La tarta de yogur griego con frutos rojos es una de las recetas más frescas y delicadas para disfrutar un postre cremoso, suave y lleno de sabor. El yogur aporta una textura ligera, mientras que los frutos rojos suman un toque ácido y colorido.
Es una preparación ideal para servir fría después de una comida o acompañar una merienda especial. En la cocina, se puede preparar con frutillas, arándanos, frambuesas o una combinación de todos ellos. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora, más 3 horas de frío
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 200 g de galletitas de vainilla (para la base)
- 80 g de manteca derretida (para la base)
- 400 g de yogur griego natural (para el relleno)
- 3 huevos (para el relleno)
- ½ taza de azúcar (para el relleno)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno)
- 1 taza de frutos rojos (para el relleno)
Pasos
- Triturar las galletitas de vainilla y mezclarlas con la manteca derretida. Cubrir la base de un molde desmontable de 20 centímetros, presionando bien. Llevar a la heladera durante 15 minutos.
- En un recipiente, mezclar el yogur griego, los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación uniforme.
- Incorporar la mitad de los frutos rojos y mezclar suavemente para distribuirlos en el relleno.
- Verter la preparación sobre la base de galletitas y hornear a 170 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que el centro esté apenas firme.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a la heladera durante al menos 3 horas. Decorar con los frutos rojos restantes antes de servir.