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Tarta de yogur griego con frutos rojos: una receta fácil y una combinación deliciosa

Tarta de yogur griego y frutos rojos: un postre cremoso, fresco y fácil de preparar, ideal para disfrutar en familia.

Candela Spann

Tarta de yogur griego con frutos rojos una receta fácil y una combinación deliciosa

Tarta de yogur griego con frutos rojos una receta fácil y una combinación deliciosa

Imagen creada con IA - MDZ

La tarta de yogur griego con frutos rojos es una de las recetas más frescas y delicadas para disfrutar un postre cremoso, suave y lleno de sabor. El yogur aporta una textura ligera, mientras que los frutos rojos suman un toque ácido y colorido.

Es una preparación ideal para servir fría después de una comida o acompañar una merienda especial. En la cocina, se puede preparar con frutillas, arándanos, frambuesas o una combinación de todos ellos. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora, más 3 horas de frío
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 200 g de galletitas de vainilla (para la base) 200 g de galletitas de vainilla (para la base)
  • 80 g de manteca derretida (para la base) 80 g de manteca derretida (para la base)
  • 400 g de yogur griego natural (para el relleno) 400 g de yogur griego natural (para el relleno)
  • 3 huevos (para el relleno) 3 huevos (para el relleno)
  • ½ taza de azúcar (para el relleno) ½ taza de azúcar (para el relleno)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno) 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno)
  • 1 taza de frutos rojos (para el relleno) 1 taza de frutos rojos (para el relleno)
Pasos
  • Triturar las galletitas de vainilla y mezclarlas con la manteca derretida. Cubrir la base de un molde desmontable de 20 centímetros, presionando bien. Llevar a la heladera durante 15 minutos.
  • En un recipiente, mezclar el yogur griego, los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación uniforme.
  • Incorporar la mitad de los frutos rojos y mezclar suavemente para distribuirlos en el relleno.
  • Verter la preparación sobre la base de galletitas y hornear a 170 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que el centro esté apenas firme.
  • Dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a la heladera durante al menos 3 horas. Decorar con los frutos rojos restantes antes de servir.

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