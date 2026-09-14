Sin azúcar y sin harinas: torta alfajor de nuez: tres capas de puro placer

La torta alfajor de nuez sin azúcar y sin harinas es una de esas recetas que permiten disfrutar una torta húmeda, suave y con mucho sabor a nuez , sin utilizar harina de trigo ni azúcar refinada. Es ideal para una merienda especial o para preparar un postre diferente y delicioso. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que las capas queden tiernas y no se sequen: procesar bien las nueces hasta obtener una textura fina y cocinar la torta a temperatura moderada. Para darle el toque de alfajor, se rellena con dulce de leche sin azúcar y se cubre con chocolate sin azúcar. ¡Manos a la obra!