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Sin azúcar y sin harinas: torta alfajor de nuez: tres capas de puro placer

Descubrí cómo preparar una torta alfajor húmeda y deliciosa, libre de azúcar y harinas refinadas, ideal para disfrutar sin culpas.

Candela Spann

La torta alfajor de nuez más tentadora, sin azúcar y sin harinas

La torta alfajor de nuez más tentadora, sin azúcar y sin harinas

Imagen creada por IA - MDZ

La torta alfajor de nuez sin azúcar y sin harinas es una de esas recetas que permiten disfrutar una torta húmeda, suave y con mucho sabor a nuez, sin utilizar harina de trigo ni azúcar refinada. Es ideal para una merienda especial o para preparar un postre diferente y delicioso. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que las capas queden tiernas y no se sequen: procesar bien las nueces hasta obtener una textura fina y cocinar la torta a temperatura moderada. Para darle el toque de alfajor, se rellena con dulce de leche sin azúcar y se cubre con chocolate sin azúcar. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable

Ingredientes

  • 200 gr de nueces (para la torta) 200 gr de nueces (para la torta)
  • 4 huevos (para la torta) 4 huevos (para la torta)
  • 4 cucharadas de edulcorante apto para cocción (para la torta) 4 cucharadas de edulcorante apto para cocción (para la torta)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la torta) 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la torta)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear (para la torta) 1 cucharadita de polvo de hornear (para la torta)
  • 2 cucharadas de aceite (para la torta) 2 cucharadas de aceite (para la torta)
  • 2 cucharadas de leche, si fuera necesario (para la torta) 2 cucharadas de leche, si fuera necesario (para la torta)
  • 300 g de dulce de leche sin azúcar (para el relleno y la cobertura) 300 g de dulce de leche sin azúcar (para el relleno y la cobertura)
  • 150 gr de chocolate sin azúcar (para el relleno y la cobertura) 150 gr de chocolate sin azúcar (para el relleno y la cobertura)
  • 1 cucharadita de aceite de coco, opcional (para el relleno y la cobertura) 1 cucharadita de aceite de coco, opcional (para el relleno y la cobertura)
Pasos
  • Procesá las nueces hasta obtener una textura fina, similar a una harina. Evitá procesarlas demasiado para que no se conviertan en una pasta.
  • Batí los huevos con el edulcorante y la esencia de vainilla hasta que la preparación quede aireada.
  • Incorporá las nueces procesadas, el polvo de hornear y el aceite. Mezclá suavemente. Si la preparación queda demasiado espesa, agregá las cucharadas de leche.
  • Volcá la mezcla en un molde de 20 cm, previamente enmantecado o forrado con papel manteca.
  • Cociná en horno precalentado a 170 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté firme y al insertar un palillo salga apenas húmedo.
  • Dejá enfriar por completo y cortá la torta en dos capas.
  • Rellená con el dulce de leche sin azúcar y cerrá la torta.
  • Derretí el chocolate sin azúcar con el aceite de coco, si lo usás, y cubrí la torta. Llevá a la heladera durante 30 minutos antes de servir.

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