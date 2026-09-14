Sin azúcar y sin harinas: torta alfajor de nuez: tres capas de puro placer
Descubrí cómo preparar una torta alfajor húmeda y deliciosa, libre de azúcar y harinas refinadas, ideal para disfrutar sin culpas.
La torta alfajor de nuez sin azúcar y sin harinas es una de esas recetas que permiten disfrutar una torta húmeda, suave y con mucho sabor a nuez, sin utilizar harina de trigo ni azúcar refinada. Es ideal para una merienda especial o para preparar un postre diferente y delicioso. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que las capas queden tiernas y no se sequen: procesar bien las nueces hasta obtener una textura fina y cocinar la torta a temperatura moderada. Para darle el toque de alfajor, se rellena con dulce de leche sin azúcar y se cubre con chocolate sin azúcar. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 200 gr de nueces (para la torta)
- 4 huevos (para la torta)
- 4 cucharadas de edulcorante apto para cocción (para la torta)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la torta)
- 1 cucharadita de polvo de hornear (para la torta)
- 2 cucharadas de aceite (para la torta)
- 2 cucharadas de leche, si fuera necesario (para la torta)
- 300 g de dulce de leche sin azúcar (para el relleno y la cobertura)
- 150 gr de chocolate sin azúcar (para el relleno y la cobertura)
- 1 cucharadita de aceite de coco, opcional (para el relleno y la cobertura)
- Procesá las nueces hasta obtener una textura fina, similar a una harina. Evitá procesarlas demasiado para que no se conviertan en una pasta.
- Batí los huevos con el edulcorante y la esencia de vainilla hasta que la preparación quede aireada.
- Incorporá las nueces procesadas, el polvo de hornear y el aceite. Mezclá suavemente. Si la preparación queda demasiado espesa, agregá las cucharadas de leche.
- Volcá la mezcla en un molde de 20 cm, previamente enmantecado o forrado con papel manteca.
- Cociná en horno precalentado a 170 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté firme y al insertar un palillo salga apenas húmedo.
- Dejá enfriar por completo y cortá la torta en dos capas.
- Rellená con el dulce de leche sin azúcar y cerrá la torta.
- Derretí el chocolate sin azúcar con el aceite de coco, si lo usás, y cubrí la torta. Llevá a la heladera durante 30 minutos antes de servir.