Presenta:

Tendencias

|

Torta

Torta de naranja y miel: prepará esta receta sabrosa, fácil y en pocos pasos

Con pocos ingredientes y simples pasos, prepará una torta de naranja y miel, húmeda, aromática e ideal para la merienda.

Candela Spann

Torta de naranja y miel: prepará esta receta sabrosa, fácil y en pocos pasos

Torta de naranja y miel: prepará esta receta sabrosa, fácil y en pocos pasos

Shutterstock

La torta de naranja y miel es una de las recetas más simples para preparar un bizcochuelo casero, húmedo y aromático con pocos ingredientes. La miel aporta dulzura y una textura suave, mientras que la naranja suma frescura y un perfume irresistible.

Es una opción práctica para la merienda o el desayuno, ideal para quienes buscan una preparación fácil y rápida. En la cocina, se puede servir sola o acompañada con un poco de yogur, crema o azúcar impalpable. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 2 tazas de harina leudante 2 tazas de harina leudante
  • ½ taza de miel ½ taza de miel
  • 2 huevos 2 huevos
  • ½ taza de jugo de naranja ½ taza de jugo de naranja
  • Ralladura de 1 naranja Ralladura de 1 naranja
  • ½ taza de aceite neutro ½ taza de aceite neutro
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y aceitar un molde de 20 centímetros. En un recipiente, batir los huevos con la miel hasta integrar.
  • Agregar el aceite, el jugo de naranja y la ralladura de naranja. Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.
  • Incorporar de a poco la harina leudante, mezclando suavemente hasta que no queden grumos.
  • Volcar la preparación en el molde y cocinar durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  • Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.

Archivado en

Notas Relacionadas