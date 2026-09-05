Torta de naranja y miel: prepará esta receta sabrosa, fácil y en pocos pasos
Con pocos ingredientes y simples pasos, prepará una torta de naranja y miel, húmeda, aromática e ideal para la merienda.
La torta de naranja y miel es una de las recetas más simples para preparar un bizcochuelo casero, húmedo y aromático con pocos ingredientes. La miel aporta dulzura y una textura suave, mientras que la naranja suma frescura y un perfume irresistible.
Es una opción práctica para la merienda o el desayuno, ideal para quienes buscan una preparación fácil y rápida. En la cocina, se puede servir sola o acompañada con un poco de yogur, crema o azúcar impalpable. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 2 tazas de harina leudante
- ½ taza de miel
- 2 huevos
- ½ taza de jugo de naranja
- Ralladura de 1 naranja
- ½ taza de aceite neutro
Pasos
- Precalentar el horno a 180 °C y aceitar un molde de 20 centímetros. En un recipiente, batir los huevos con la miel hasta integrar.
- Agregar el aceite, el jugo de naranja y la ralladura de naranja. Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.
- Incorporar de a poco la harina leudante, mezclando suavemente hasta que no queden grumos.
- Volcar la preparación en el molde y cocinar durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.