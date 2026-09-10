Sin azúcar: receta de bombones de frambuesas para darte el gusto sin culpa
Los bombones de frambuesas sin azúcar son ideales para que los disfrutes en cualquier momento para darte el gusto sin dejar de cuidarte.
Los bombones de frambuesas sin azúcar son una de esas recetas que combinan una cobertura de chocolate con un relleno frutal, fresco y delicioso. Son ideales para preparar un postre fácil, servir en una reunión o tener algo dulce listo en la heladera. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que los bombones queden firmes y con un relleno cremoso: usar las frambuesas bien escurridas y dejar que cada capa de chocolate se solidifique antes de agregar la siguiente.
FICHA
Tiempo de cocción
Sin cocción
Tiempo de pasos
20 minutos y 1 hora de frío
Tiempo total de preparación
1 hora y 20 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable
Ingredientes
- 150 gr de chocolate sin azúcar
- 100 gr de frambuesas frescas o congeladas
- 100 gr de queso crema
- 2 cucharadas de leche en polvo
- 1 cucharada de edulcorante apto para cocción
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Derretí el chocolate sin azúcar a baño María o en el microondas, en intervalos cortos.
- Colocá una pequeña cantidad de chocolate en moldes para bombones o cubeteras de silicona. Distribuí por la base y los bordes.
- Llevá al freezer durante 10 minutos, hasta que el chocolate esté firme.
- Pisá las frambuesas y mezclalas con el queso crema, la leche en polvo, el edulcorante y la vainilla.
- Rellená los moldes con la crema de frambuesas, sin llegar hasta el borde.
- Cubrí con el chocolate restante y llevá a la heladera durante 1 hora.
- El gran secreto de esta receta es escurrir bien las frambuesas y enfriar cada capa de chocolate antes de continuar. Así los bombones quedan firmes, prolijos y no se desarman.
- Desmoldá y conservá en la heladera hasta el momento de servir.