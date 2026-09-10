Sin azúcar: receta de bombones de frambuesas para darte el gusto sin culpa

Pasos

Derretí el chocolate sin azúcar a baño María o en el microondas, en intervalos cortos.

Colocá una pequeña cantidad de chocolate en moldes para bombones o cubeteras de silicona. Distribuí por la base y los bordes.

Llevá al freezer durante 10 minutos, hasta que el chocolate esté firme.

Pisá las frambuesas y mezclalas con el queso crema, la leche en polvo, el edulcorante y la vainilla.

Rellená los moldes con la crema de frambuesas, sin llegar hasta el borde.

Cubrí con el chocolate restante y llevá a la heladera durante 1 hora.

El gran secreto de esta receta es escurrir bien las frambuesas y enfriar cada capa de chocolate antes de continuar. Así los bombones quedan firmes, prolijos y no se desarman.