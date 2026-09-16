Javier Milei aseguró que las medidas en las Islas Malvinas no son una estrategia electoral: "Las venimos gestando hace 3 años"

El presidente Javier Milei defendió la nueva postura del Gobierno sobre las Islas Malvinas y rechazó que el endurecimiento del reclamo responda a una estrategia electoral. El mandatario sostuvo que las medidas forman parte de un trabajo que "comenzó hace tres años".

Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, Milei apuntó contra los analistas que atribuyen la postura oficial a una cuestión de imagen . El Presidente calificó esa interpretación como una “estupidez mayúscula” y sostuvo que las decisiones sobre el archipiélago responden a una planificación previa. La estrategia incluye sanciones contra petroleras , una nueva normativa para reforzar el posicionamiento argentino y la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.

La cadena nacional que Milei brindó semanas atrás tuvo un disparador diferente al origen de las medidas. El Presidente reconoció que los dichos de Donald Trump fueron determinantes para decidir el momento de realizar el mensaje: "La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos".

Milei ubicó esa declaración dentro de una disputa más amplia entre Estados Unidos y Gran Bretaña. El mandatario definió esos acontecimientos como factores externos que modificaron el contexto internacional. La reunión de gabinete del lunes anterior fue el ámbito donde se resolvió realizar la cadena nacional del jueves.

El Presidente también sostuvo que el escenario internacional abrió una oportunidad para profundizar el reclamo argentino . Milei vinculó esa situación con la relación entre Argentina y Estados Unidos y con una reconfiguración de la geopolítica. El mandatario afirmó que esa oportunidad fue aprovechada por el Gobierno, pero negó que existiera una intencionalidad electoral .

La apuesta petrolera que involucra a Vaca Muerta

La estrategia oficial también tiene un componente económico vinculado con las empresas petroleras interesadas en desarrollar proyectos en las islas. Milei explicó que el Gobierno busca generar presión para que esas compañías evalúen las alternativas que ofrece el sector energético argentino.

"¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales. A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta", indicó.

El mandatario planteó una disyuntiva entre los proyectos vinculados con Malvinas y las oportunidades de inversión que existen en Vaca Muerta. Milei mencionó el RIGI, el petróleo, el gas y los minerales como parte de los recursos que Argentina puede ofrecer a las compañías. El Presidente sostuvo que esos desarrollos constituyen una alternativa frente a proyectos que calificó como inciertos.

También incorporó la situación interna del Reino Unido dentro de su argumento. El Presidente mencionó las intenciones de Escocia, Irlanda del Norte y Gales de separarse de Gran Bretaña. Milei relacionó ese escenario con problemas demográficos, políticos y económicos que, desde su perspectiva, atraviesa Inglaterra.