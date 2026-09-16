China se planta por Malvinas: el fuerte respaldo a Argentina en medio de la tensión con Reino Unido

El mundo siempre estuvo dividido en dos grandes posiciones frente a la cuestión Malvinas : por un lado, quienes apoyan el reclamo argentino por la soberanía nacional de las islas y, por el otro, quienes defienden la postura británica sobre el archipiélago. En ese escenario, China volvió a dejar en claro de qué lado se ubica.

El embajador chino Wang Wei sostuvo que Beijing acompaña el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. La declaración ocurrió durante una recepción por el 77° aniversario de la fundación de la República Popular China, en Buenos Aires, con la presencia del canciller Pablo Quirno y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También participaron los exembajadores argentinos en China Diego Guelar y Sabino Vaca Narvaja, además de los diputados Germán Martínez, Eduardo Valdés, Juan Grabois y Jorge Taiana, y el ministro bonaerense de Gobierno, Carlos Bianco.

La postura forma parte de la relación diplomática entre ambos países y mantiene como contrapartida el respaldo argentino al principio de “una sola China” , que Beijing sostiene respecto de Taiwán.

Wang afirmó que China “acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas” . La definición no implica un cambio en la política exterior china, ya que Beijing sostiene desde hace años el respaldo a los derechos argentinos sobre las islas y reclama la reanudación de negociaciones con Reino Unido.

Sin embargo, el comentario toma peso dado el contexto internacional que rodea actualmente a la disputa. Donald Trump puso en duda la posición histórica de Estados Unidos sobre la soberanía británica de las islas y planteó que podría revisar esa postura. Calificó un eventual conflicto entre Argentina y Reino Unido como un “desastre potencial” y sostuvo que podría intervenir si alguno de los dos países solicitara su ayuda. El presidente estadounidense recordó además que los británicos ocuparon las islas y cuestionó que Londres estuviera dispuesto a repetir una operación de ese tipo en la actualidad.

Más allá de la diplomacia

La relación entre Argentina y China excede la cuestión diplomática. Wang Wei recordó que China es el segundo socio comercial de Argentina y el principal destino de las exportaciones agroindustriales argentinas. El vínculo bilateral también incluye el swap de monedas, cooperación tecnológica y proyectos de infraestructura.

China también incrementó su presencia en el mercado argentino de vehículos de nuevas energías. Wang pidió además condiciones “justas, equitativas, transparentes y no discriminatorias” para las empresas chinas que operan en el país y recordó que China y Argentina mantienen un respaldo mutuo sobre asuntos fundamentales desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 54 años.

La influencia económica de China en la región también formó parte del discurso. Wang sostuvo que por cada punto de crecimiento de la economía china, América Latina suma medio punto de crecimiento, una relación que atribuyó a estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El embajador cuestionó además el proteccionismo y los “hegemonismos” y pidió un orden internacional basado en la paz, el desarrollo y la cooperación. Wang señaló que China mantiene acuerdos comerciales con arancel cero con 63 países. La agenda bilateral también incluye una posible visita oficial de autoridades argentinas a China. Pablo Quirno confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con Beijing para definir ese viaje, aunque todavía no existe una fecha establecida.