Eduardo Feinmann reveló la información que obtuvo sobre la posibilidad de una nueva guerra por las islas Malvinas

Eduardo Feinmann se refirió este viernes en el pase con Pablo Rossi en A24, al proceso de reconfiguración que atraviesa el Reino Unido con un creciente reclamo de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en pos de su "derecho a la autodeterminación", y la intención de que el porvenir de sus naciones esté ligado a la Unión Europea.

Este contexto de debilitamiento en el Reino Unido, según Feinmann representa una oportunidad para que nuestro país siga avanzando en el proceso de recuperación de las islas Malvinas. Sin embargo, el conductor también se mostró preocupado por la escalada de tensiones, luego de que Javier Milei anunciara en cadena nacional el endurecimiento en las sanciones para las empresas que realicen explotación de hidrocarburos en la región.

"Yo lo que estoy notando, y esto me pone los pelos de punta, otra vez estamos ante una militarización del Atlántico Sur, porque el Reino Unido manda más aviones, y después del anuncio del presidente de que nosotros tenemos base naval. Muchachos no se les vaya a ocurrir ir a la guerra, yo les pido por favor", comenzó el líder de El Noticiero (A24).

Eduardo Feinmann aclaró si hay chance de un nuevo conflicto bélico en las islas Malvinas Acto seguido, el periodista remarcó sobre el litigio por las islas Malvinas: "Yo sé que al presidente no se le pasa ni por lejos la posibilidad de una guerra. Ni por lejos". En este sentido, tanto Pablo Rossi como Eduardo Feinmann recordaron que quien barajó la chance de un conflicto bélico fue el primer ministro británico. "Realmente es un impresentable", sentenció el conductor en relación a unos recientes dichos de Andy Burnham.

Por otro lado, sobre quienes en nuestro país reavivan el fantasma de un nuevo conflicto bélico en las islas Malvinas, Feinmann arremetió: "Están convencidos en el kirchnerismo que como a Milei le está yendo mal en las encuestas, va a llegar un momento en que como él quiere ser reelecto, se va a desesperar para lograr la reelección y nos va a meter a lo Galtieri en una guerra. Yo le digo a aquellos que tienen esa cabeza enferma, eso no existe".