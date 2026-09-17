Dónde comer las mejores milanesas de Mendoza: 10 lugares y un primer puesto inesperado

Dorada, sabrosas y con una carne que conserve jugosidad. La fórmula parece sencilla, pero pocas comidas generan tantas discusiones como la milanesa . Hay quienes defienden las versiones finas y bien fritas, quienes prefieren una carne gruesa y quienes sostienen que una buena napolitana debe poder cortarse sin que el empanado se desprenda.

Determinar dónde se come la mejor de Mendoza exigiría probarlas bajo las mismas condiciones. Sin embargo, las opiniones publicadas por los comensales permiten observar cuáles despiertan mayor entusiasmo, cuáles sostienen una buena valoración y cuáles dividen al público.

Para elaborar este relevamiento, MDZ revisó las reseñas de Google en el Gran Mendoza . Se consideraron diez restaurantes en los que la milanesa aparece mencionada expresamente en los comentarios o entre los platos destacados. El resultado dejó un detalle importante: el establecimiento con más estrellas está lejos de ser el que acumula mayor cantidad de opiniones.

Santa Cantina, de Ciudad, encabeza el relevamiento con 4,9 estrellas y 319 opiniones . Entre las referencias visibles aparece su sándwich de milanesa, una versión que se aleja del plato de bodegón y pone el foco en el pan, la proporción del relleno y la facilidad para comerlo.

Cerca se ubica Jugador N12, también de Ciudad, con 4,8 estrellas y 424 reseñas . Los comentarios que mencionan sus milanesas destacan el empanado crocante y la presencia de la carne. Son dos atributos importantes: cuando la cobertura absorbe demasiado aceite o supera en grosor al corte, el plato pierde equilibrio.

Los bodegones que sostienen el promedio

El panorama cambia cuando se buscan puntuaciones altas acompañadas por una cantidad considerable de experiencias. Arda Bodegón de Fuego, de Maipú, alcanza 4,6 estrellas con 2.220 opiniones. En los comentarios aparece mencionada su milanesa para compartir, un formato abundante que se convirtió en una marca frecuente de los bodegones contemporáneos.

El Gallego Belgrano, de Ciudad, consigue también 4,6 estrellas, respaldadas por 2.156 reseñas. Las referencias a sus milanesas suelen aparecer junto con observaciones sobre el tamaño de las porciones. Por la relación entre promedio y volumen de opiniones, es uno de los resultados más consistentes del relevamiento.

En Maipú, Al Rescoldo Bodegón mantiene 4,6 estrellas con 1.609 calificaciones. De esta manera, dos establecimientos de ese departamento logran combinar una valoración alta con más de mil experiencias publicadas.

Otros clásicos obtienen promedios algo menores, pero poseen un recorrido digital más extenso. El Bodegón de Don Coco, de Ciudad, reúne 4,4 estrellas y 3.479 opiniones. La milanesa napolitana a caballo figura, además, entre los platos populares de su perfil.

El Gallego La Barraca, de Guaymallén, suma 4,4 estrellas y 1.470 reseñas, mientras que La Tía Rada, de Godoy Cruz, alcanza 4,1 con 6.480 opiniones. En este último caso, la napolitana para compartir aparece reiteradamente asociada al restaurante.

El lugar de Ciudad con más reseñas en Google

El Club de la Milanesa, de Ciudad, concentra la mayor cantidad de reseñas: 8.372 opiniones y alcanza 4 estrellas. El número demuestra una circulación de público muy superior a la de los demás locales, pero también refleja experiencias más dispares.

Tener más comentarios no convierte automáticamente a un restaurante en el mejor, del mismo modo que un promedio elevado construido con pocas opiniones no garantiza una superioridad gastronómica.

Cómo deben interpretarse las reseñas

Google explica que la puntuación surge del promedio de todas las calificaciones publicadas sobre un establecimiento. Esto significa que las estrellas no juzgan exclusivamente la milanesa: también intervienen la atención, la demora, el ambiente, los precios y el servicio de entrega.

El orden de aparición tampoco constituye un ranking gastronómico. Puede cambiar según la ubicación del usuario, las palabras utilizadas en la búsqueda y la relevancia que el sistema asigna a cada lugar. Además, las reseñas pueden haber sido escritas tanto por mendocinos como por turistas.

Si se consideran solamente las estrellas, Santa Cantina queda adelante. Si se busca una puntuación alta sostenida por miles de opiniones, Arda Bodegón de Fuego y El Gallego Belgrano presentan los números más firmes. Y si se mide popularidad, El Club de la Milanesa domina con claridad.

La discusión, entonces, permanece abierta: en un plato atravesado por los recuerdos familiares y los gustos personales, los números pueden señalar tendencias, pero la última palabra siempre se define frente al plato.