Día del Profesor: ¿por qué se celebra el 17 de septiembre en Argentina?
El Día del Profesor se conmemora cada 17 de septiembre en Argentina. Conocé quién es la figura que se destacó por su contribución a la educación.
Cada 17 de septiembre, Argentina celebra el Día del Profesor para recordar la muerte de José Manuel Estrada, un docente, escritor y político argentino conocido por su contribución a la educación en el siglo XIX. Sin embargo, no hay feriado ni es un día no laborable para el ámbito educativo.
La historia detrás del Día del Profesor: quién fue José Manuel Estrada
José Manuel Estrada nació el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires y se crió en una familia muy ligada a la formación académica y cultural. Durante su juventud estudió periodismo y, junto a su hermano Santiago, dirigió el periódico La Guirnalda. Con una clara inclinación hacia la literatura, a los 22 años fundó, junto a Lucio Mansilla, el Círculo Literario, dedicado al estudio de la historia argentina.
En 1865, Luis José de la Peña, director de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, lo convocó para dictar un curso de 30 lecciones sobre historia argentina en la Escuela Normal de Profesores. Ante el éxito de esas clases, publicó Lecciones de la Historia Argentina. En 1876, a pedido del entonces presidente Nicolás Avellaneda, asumió como rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Estrada profesaba la religión católica y pretendía difundir los valores de esa fe. Por eso, en 1880 relanzó la Revista Argentina con un enfoque cristiano y promovía que la escuela pública fuera católica, posición que lo enfrentó con Leandro N. Alem.
Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento fue nombrado titular de la cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y jefe del Departamento de Escuelas, y en 1873 fue elegido diputado de Buenos Aires por el partido de la Unión Católica. José Manuel Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894, a los 52 años; sus restos fueron llevados a Buenos Aires y actualmente reposan en el cementerio de Recoleta.