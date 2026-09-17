El destino argentino elegido como el mejor de Sudamérica: cuánto cuesta visitarlo

Hay un destino argentino que logró imponerse entre más de mil regiones montañosas analizadas en todo el mundo. Sus cerros de colores, salares, pueblos históricos y caminos de altura lo llevaron a ocupar el primer lugar de Sudamérica . Pero ¿cuánto dinero se necesita realmente para conocerlo?

Se trata de Jujuy , reconocida como el Mejor Destino de Montaña de Sudamérica en la primera edición de los Mountain Destination Awards .

La distinción de Tripscout no surgió de una votación popular ni de la decisión de un jurado. Su herramienta Social IQ analizó el comportamiento digital de contenidos relacionados con más de 1.100 destinos: alcance, interacciones y capacidad de despertar interés entre los viajeros. En ese relevamiento, la provincia argentina quedó en el primer puesto regional, según informó la plataforma organizadora.

Para conocer cuánto cuesta viajar, se tomaron como referencia cuatro noches -del 21 al 25 de octubre- y salidas desde Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

El micro es la alternativa más económica, aunque exige disponer de tiempo. El pasaje más barato cuesta $173.700 por tramo, mientras que el valor promedio alcanza los $190.905. Si se consigue la tarifa más baja en ambos trayectos, viajar ida y vuelta demanda $347.400. En cambio, si se toma como referencia el precio promedio, el gasto asciende a $381.810. El recorrido dura aproximadamente 22 horas y hay diferentes categorías de servicio que pueden modificar el valor.

En avión, la búsqueda para las mismas fechas arrojó una tarifa desde $600.594 ida y vuelta. El itinerario requiere una escala en Buenos Aires y demanda 7 horas y 54 minutos en el viaje de ida. La tarifa aérea incluye impuestos, pero no el equipaje que se guarda en los compartimentos superiores. Agregar una valija o seleccionar asiento puede elevar el precio final.

Desde Córdoba, el micro saca una amplia ventaja

Para salir desde Córdoba, el pasaje terrestre más barato cuesta $78.500 por tramo, por lo que viajar ida y vuelta demanda $157.000. El recorrido demora aproximadamente 15 horas.

Aunque existen vuelos directos en determinados días, para las fechas relevadas la opción aérea más económica tiene una escala y cuesta $526.318 ida y vuelta. El primer tramo demanda 7 horas y 23 minutos.

La diferencia resulta considerable: elegir el micro permite ahorrar cerca de $369.000, aunque obliga a pasar casi 30 horas entre el viaje de ida y el regreso.

Desde Buenos Aires, el avión gana por tiempo

Desde Retiro, los pasajes de micro arrancan en $110.000 por tramo. La ida y vuelta cuesta, como mínimo, $220.000, con un recorrido cercano a las 23 horas en cada dirección. El vuelo directo desde Aeroparque aparece desde $371.358 ida y vuelta y demoraba 2 horas y 20 minutos. La diferencia frente al colectivo es de aproximadamente $151.000, pero permite evitar casi dos días completos sobre la ruta.

Buenos Aires resultó, además, el punto de partida con la tarifa aérea más baja de los tres analizados.

El alojamiento puede cambiar todo el presupuesto

La provincia ofrece dos estrategias diferentes. Hospedarse en San Salvador de Jujuy permite encontrar precios más bajos y utilizar la capital como punto de partida. Dormir en Purmamarca o Tilcara, en cambio, acerca al viajero a los paisajes más conocidos de la Quebrada de Humahuaca, aunque puede resultar más costoso.

Para las fechas consultadas, en San Salvador aparecen hostels desde $41.800 por noche y hoteles desde aproximadamente $98.400 hasta $175.400 por habitación doble.

En Purmamarca se encontraron hospedajes sencillos desde $61.451, hosterías céntricas alrededor de $100.232 y opciones de categoría superior que superan los $270.000 por noche. Algunos hoteles llegan a los $380.000.

El presupuesto final desde cada ciudad

Al sumar transporte y cuatro noches de alojamiento, el cálculo queda de la siguiente manera:

Desde Mendoza: aproximadamente $547.900 en micro o $801.100 en avión.

Desde Córdoba: alrededor de $357.500 en micro o $726.800 en avión.

Desde Buenos Aires: cerca de $420.500 en micro o $571.800 en avión.

A estos montos todavía hay que agregar comidas, excursiones, traslados desde el aeropuerto y recorridos hacia Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, las Salinas Grandes o la Serranía del Hornocal. También conviene revisar si la tarifa aérea incluye equipaje y si el alojamiento cobra impuestos o cargos adicionales.

El destino que conquistó a las audiencias digitales no es necesariamente inaccesible. Pero el presupuesto puede variar en más de $400.000 según la ciudad de origen, el medio de transporte elegido y el pueblo seleccionado para dormir.