El destino de Brasil barato que tiene playas de ensueño y noches inolvidables

El paraíso secreto de Brasil con noches mágicas para vacacionar por poco dinero. Cómo viajar a esta villa paradisíaca.

Arraial d'Ajuda es el rincón secreto de Brasil que debes visitar esta temporada. Este destino en el estado de Bahía combina playas paradisíacas con un ambiente nocturno vibrante. Ofrece una opción mucho más barata que las típicas playas famosas y concurridas del sur brasileño.

El destino económico con mejores noches para tus vacaciones Viajar a Brasil sin gastar de más es fácil si eliges el lugar adecuado para tus días de descanso. Esta pequeña villa cerca de Porto Seguro reúne playas de agua tibia y arena blanca sin los precios desorbitados de otros sitios turísticos. Vas a encontrar posadas muy cómodas y comida deliciosa apta para bolsillos ajustados.

Durante el día puedes recorrer la playa de Pitinga con sus acantilados coloridos y mar calmo. Es un escenario natural perfecto para descansar bajo el sol, nadar con tranquilidad o hacer caminatas largas por la orilla. Lo mejor de todo es que no sufres el hacinamiento ni el ruido molesto de las grandes ciudades costeras.

Al caer la tarde la vida del pueblo se traslada al centro histórico y a la famosa calle Mucugê. Esta zona peatonal se llena de luces, música en vivo y ferias artesanales con un encanto único. Sus noches frescas invitan a pasear despacio, probar tragos frutales y cenar en pequeños restaurantes de comida bahiana.

Para cuidar tu dinero puedes alojarte en posadas familiares ubicadas a pocas cuadras de la costa. Moverte por el pueblo es sencillo y económico gracias a los buses locales o vans que conectan todas las playas. Comer en los puestos locales te permite probar la gastronomía típica por muy poco presupuesto.