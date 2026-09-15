En pleno septiembre, este pueblo de Brasil tiene mar a 26 grados y piscinas naturales

Menos lluvias, aguas cálidas y arrecifes que aparecen con la marea baja hacen de septiembre un gran momento para conocer este rincón de Alagoas.

En pleno septiembre, este pueblo de Brasil mantiene el mar cerca de los 26 grados y entra en su temporada más seca.

En pleno septiembre, mientras en Argentina recién comienzan a sentirse los primeros días de primavera, Japaratinga, un apacible pueblo del nordeste de Brasil, ofrece un mar con una temperatura promedio cercana a los 26 grados. Este mes marca, además, el inicio del período más seco en esta zona de Alagoas, que se extiende hasta febrero.

La costa de Japaratinga se extiende durante unos 15 kilómetros y combina cocoteros, arena clara y aguas protegidas por arrecifes. Entre sus playas aparecen Bitingui, Barreiras do Boqueirão, Boqueirão y Pontal, además del sector ubicado frente al propio centro del pueblo.

Pero uno de sus grandes atractivos aparece cuando baja la marea. A unos dos kilómetros de la costa se forman piscinas naturales entre los arrecifes, con agua transparente y sectores poco profundos. Los paseos se realizan en jangadas o catamaranes y dependen de los horarios de la marea baja.

Las piscinas naturales son uno de los grandes atractivos del pueblo de Japaratinga y aparecen entre arrecifes durante la marea baja. TripAdvisor Qué hacer en Japaratinga y sus piscinas naturales La playa de Bitingui es una de las más conocidas y cuenta con posadas y restaurantes cerca del mar. También permite realizar actividades como kayak y vela, por lo que puede funcionar como alternativa para quienes no quieran dedicar todos los días únicamente a descansar en la arena.

En Barreiras do Boqueirão el paisaje cambia: aparecen pequeñas formaciones de acantilados de diferentes tonos, cocoteros y sectores donde la marea baja vuelve a formar piscinas entre las rocas. Desde distintos puntos del pueblo también salen paseos en buggy que recorren varias playas y miradores de la zona.