Atención: Edemsa informó que este jueves habrá cortes de luz en estos nueve departamentos
Según el cronograma presentado por Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de la provincia este domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 17 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido. En total, nueve departamentos se verán afectados.
Según el mismo, habrá cortes en distintas zonas de la Ciudad de Mendoza, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz anunciados por Edemsa para el jueves 17/9/2026
Ciudad de Mendoza
- Entre calles Perú, Luis Lagomagiore, Bartolomé Mitre y Videla Correa. De 9.20 a 13.20 h.
- Entre calles Mosconi, Bartolomé Mitre, Luis Lagomagiore y Fidel de Lucia. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- Entre calles Moreno, Allayme, Mathus Hoyos y Mitre; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.
Luján de Cuyo
- En calle San Polo, entre Los Sauces y Cobos. En calle Cobos, entre San Polo y Ruta N°7. En callejón Bertona, entre Cobos y Cochabamba. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Avenida del Sol, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89. En el barrio Valle del Sol y Piedras Blancas; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.
- Entre calles Ferreyra de Merino, Letri de Constanzo, Anchorena y Leandro Carboni. En la intersección de calle Anchorena y Lateral Oeste del Acceso Sur. En el barrio Namuncurá y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.
Lavalle
- En la intersección de Administración y Ruta Provincial N°36. De 9.00 a 11.00 h.
- En calle San Juan, entre Correa y San Julián. En callejón Brizuela, entre calles San Martin y San Arturo. De 9.30 a 13.30 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°36 y El Pantano y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 10.20 a 13.25 h.
- Entre calles San Martín, Italia, Sarmiento y Moreno. Entre calles Remedio de Escalada, San Martín, Bernardo Irigoyen, Huarpes, Vicente Morales y Dorrego; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Juan B. Justo, entre Terrada y Salinas. En los barrios Metrotranvía Maipú, La Vinlandia, Eucaliptos I y II; General Gutiérrez. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Mischeni, entre Las Margaritas y Calle 577. En calle Proyectada I240 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 15.15 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°92 o Salatino, entre Ruta Provincial N°93 y calle Ricardo Videla; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°89, entre Calle B y El Álamo; El Algarrobo. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle El Álamo, entre Corredor Productivo o Ruta Provincial N°94 y calle Valderrama; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle La Carrera o Ancón, entre La Gloria y Escuela N°1-218 Domingo Bombal; San José. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Fuenzalida, entre Carril Casas Viejas y Ruta Nacional N°40 Vieja; Chilecito. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- Entre calles Lara, Lazo, Veras Arena y Longi; Colonia Elena. De 8.45 a 12.45 h.
- En la intersección de calles Ingeniero Babacci y Luis Rojo; Salto De Las Rosas. De 16.00 a 17.00 h.
- En calle Los Pinos, hacia el sur de Ruta Nacional N°180. En Los Pinos, Las Lomas y Club de Pescadores; El Nihuil. De 11.00 a 15.00 h.
- En calle Las Vírgenes, entre El Chañaral y Rawson. En el Loteo Barchiessi y zonas aledañas; El Toledano. De 11.30 a 15.00 h.