Día del Estudiante en Mendoza: qué hacer y dónde festejar la primavera

La primavera llega con una agenda que se extiende mucho más allá del 21 de septiembre. Los municipios de Mendoza prepararon recitales, festivales, estudiantinas, ferias, actividades deportivas y encuentros al aire libre para los próximos días.

Algunas propuestas se concentran el fin de semana del 18 al 21, mientras que otras continúan durante la última semana de septiembre e incluso llegan hasta los primeros días de octubre. Hay opciones gratuitas, actividades con entrada y propuestas pensadas especialmente para estudiantes de secundaria.

En la Ciudad de Mendoza , la celebración tendrá una propuesta diferente y estará concentrada en el corredor universitario de avenida Juan B. Justo. La Municipalidad y Ciudad Universitaria organizaron actividades para el viernes 18 y sábado 19 , con promociones, descuentos, sorteos y propuestas gastronómicas.

Guaymallén será sede de Mood Primavera 2026, uno de los principales encuentros previstos para el domingo 20.

Los comercios que participan ofrecerán menús especiales y promociones durante ambas jornadas. Entre las alternativas aparecen Santa Cantina, The Nook, El Container, Chirolas, Arte Justo y Epifanía, con distintas opciones para comer y tomar algo entre amigos.

Por otra parte, en Guaymallén, el gran encuentro será el domingo 20 en el Predio de la Virgen. Mood Primavera 2026 tendrá entrada libre y gratuita y reunirá a Pasado Verde junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, además de Setas, Néctar 02, Alejo Kía y Toby Deltín.

Primavera Street 3x3 se disputará en Guaymallén con equipos de distintas edades, como parte de la agenda de festejos por el Día del Estudiante. Municipalidad de Guaymallén

La propuesta provincial y municipal también sumará artesanos, foodtrucks y emprendedores. Ese mismo día, en Villa Nueva, se realizará Primavera Street 3x3, un torneo de básquet callejero que tendrá lugar de 10 a 19 en la plaza de Tito Francia y Carmen Guzmán.

De los festivales a las propuestas estudiantiles

San Rafael tendrá dos jornadas en el Parque de los Jóvenes. El domingo 20 y el lunes 21 habrá actividades recreativas y deportivas, Feria Juventud, foodtrucks, Zona Gamer y música para acompañar los atardeceres.

San Rafael celebrará la primavera con dos jornadas de sunset en el Parque de los Jóvenes, con música, actividades recreativas, deportes y propuestas para disfrutar al aire libre. Municipalidad de San Rafael

El domingo, la actividad será de 15 a 21 y tendrá un sunset con DJ Pareci2, danzas urbanas y un show de fuego y láser. El lunes, desde las 16, continuará la propuesta con una jornada orientada a la música electrónica.

Rivadavia también concentrará su festejo el domingo 20. El Festival Primavera comenzará a las 14 en el Anfiteatro César Plastina, tendrá a El Peipper como principal presentación artística y la entrada tendrá un valor de $5.000, con participación de las promociones de quinto año en la venta.

El Peipper será el show principal del Festival Primavera que Rivadavia realizará el domingo 20 de septiembre en el Anfiteatro César Plastina. Municipalidad de Rivadavia

En Santa Rosa habrá una previa el domingo 20 desde las 15.30 en el Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, con una propuesta para compartir al aire libre, mientras que ese mismo día se realizará la Estudiantina Municipal junto a las escuelas secundarias del departamento en el Polideportivo Francisco Cueto.

El Este también prepara sus festejos

Junín recibirá la primavera con música, DJs y una feria de emprendedores en la Plaza Manuel Belgrano de La Colonia, el domingo 20 de septiembre. Municipalidad de Junín

Junín tendrá el domingo una propuesta en la Plaza Manuel Belgrano de La Colonia. Se trata de “Primavera de Todos los Tiempos”, una jornada al aire libre con música a cargo de DJs vinculados al Club del Vinilo y una nueva edición de las Tardes de Feria, con emprendedores.

La Paz llegará al domingo 20 con su gran celebración en la Plaza 9 de Julio. La jornada comenzará a las 15 con la elección de la Representante Estudiantil 2026 y continuará con música en vivo y distintas bandas, para cerrar con una fiesta con DJ y propuestas de color.

En San Martín, el VIII Encuentro Provincial de Orquestas “Solo Pibes Tocando” se realizará el 26 y 27 de septiembre. Participarán agrupaciones infantiles y juveniles de distintos departamentos y el cierre será en el predio del museo Las Bóvedas.

General Alvear tendrá una agenda que arranca antes del fin de semana. Alvear Estudiantil tendrá su apertura el viernes 18 en el Club Banco Nación, con un pase generacional, presentación de candidatas, DJ y sorteos; el sábado será la Copa Estudiantil y el domingo volverá la Farándula.

Las Heras y Maipú extienden la fiesta

Los Kioscos de Maipú reunirán a 55 promociones en la Plaza Departamental 12 de Febrero para celebrar una nueva edición de esta tradicional fiesta estudiantil. Municipalidad de Maipú

Las Heras concentrará su Estudiantina 2026 el jueves 24 y viernes 25 de septiembre en el Estadio Dr. Vicente Polimeni. Durante las dos jornadas habrá stands temáticos, desfile de mascotas, coreografías, juegos, desafíos, música y elección de Rey y Reina Estudiantil.

El jueves las actividades serán de 12 a 20.30, mientras que el viernes comenzarán a las 12 y finalizarán a las 18.30. Los dos días tendrán además un cierre con formato sunset.

Maipú llevará adelante una de sus celebraciones estudiantiles más tradicionales. Los Kioscos de Maipú tendrán su edición número 41 y reunirán a 55 promociones de escuelas secundarias en la Plaza Departamental 12 de Febrero.

El armado comenzará el miércoles 23 y la actividad abierta al público se extenderá del jueves 24 al sábado 26. Además de la propuesta gastronómica y recreativa, los estudiantes participaron de capacitaciones sobre manipulación de alimentos, seguridad, habilitaciones, convivencia, defensa del consumidor y educación financiera.

Godoy Cruz y Luján festejan después del 21

Vivo Luján reunirá a 47 promociones en el Multiespacio Cultural durante dos jornadas, con música, ranchos estudiantiles y actividades para celebrar la primavera.

Godoy Cruz trasladará su principal festejo al sábado 26 de septiembre. Mansa Primavera, Volumen 3, comenzará a las 17 en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, con Pasado Verde, La Pandilla de la Muerte, Demorados y Selva Blanca.

La jornada tendrá entrada libre y gratuita y sumará foodtrucks, ferias para jóvenes y actividades coordinadas por el área de Juventudes. También habrá juegos como sala de escape, búsqueda del tesoro, trivias, jenga, ping pong, juego de la memoria y un stand de glitter.

El departamento también tendrá el jueves 24 una jornada inclusiva en el Parque San Vicente. “Jugamos juntos, celebremos la primavera” reunirá a personas de distintas edades, con y sin discapacidad, con juegos, deportes adaptados y un picnic compartido.

Luján de Cuyo tendrá uno de los festejos que más se extienden durante el mes. Vivo Luján 2026 se realizará el sábado 26 y domingo 27 en el Multiespacio Cultural, con Los Caligaris como protagonistas de la primera jornada y Lázaro Caballero en la segunda.

La celebración reunirá además a 47 promociones de escuelas secundarias, que instalarán sus tradicionales ranchos. El armado será el jueves 25 y las promociones competirán durante el festival por premios de $3 millones, $2,5 millones y $1,5 millones para los tres primeros puestos.

El Valle de Uco arma una agenda que llega hasta octubre

En San Carlos, la agenda comienza con la Elección y Proclamación de la Reina Departamental de los Estudiantes 2026, acompañada por la tradicional Farándula Estudiantil en Eugenio Bustos. El domingo 20 continuará con la Fiesta de los Estudiantes en el Teatro Neyú Mapú, con foodtrucks, artesanos, bandas, DJs y un sunset.

Tupungato, en tanto, convirtió septiembre en un mes completo de actividades estudiantiles. El cronograma comenzó con el encendido de antorchas y una maratón y continúa con competencias deportivas, presentación de promociones, desafíos y actividades recreativas.

Tupungato Estudiantil reúne a las promociones del departamento con deportes, desafíos, recreación y actividades que se extenderán hasta la Farándula del 3 de octubre. Municipalidad de Tupungato

El domingo 20 será la presentación de las Promos 2027 y de los candidatos a representantes estudiantiles. Después llegarán los desafíos entre el 28 y el 30 de septiembre y el cierre será el sábado 3 de octubre con la tradicional Farándula, carros alegóricos, Mascota-Frase y un show de DJ Pipo, de Un Poco de Ruido.

Tunuyán también extenderá su agenda durante varios días. El cronograma incluye competencias deportivas en disciplinas como handball, fútbol sala, fútbol 7, hockey, vóley, básquet y atletismo.

El sábado 26 se realizará una Jornada de Talentos en el Auditorio Municipal y el domingo 27 habrá un picnic estudiantil con DJ en vivo en el Parque de la Lombardía. El cierre llegará el sábado 3 de octubre con la Farándula Estudiantil.

Lavalle y el Sur completan la agenda

Lavalle tendrá actividades durante prácticamente todo el tramo de celebraciones. El viernes 18 realizará una farándula departamental en Costa de Araujo, mientras que el sábado 19 se presentarán las promociones 2026 y se elegirán los embajadores estudiantiles.

El lunes 21, el Parque Nativo será escenario del festejo por la Primavera y el Día del Estudiante. La agenda continuará el viernes 25 con actividades en ese espacio y una nueva farándula en Tres de Mayo, antes del cierre del sábado 26 en la Plaza Departamental.

Malargüe concentrará su celebración principal el domingo 27 de septiembre, de 15 a 22, con una jornada abierta a estudiantes, familias y vecinos. Las actividades se desarrollarán sobre avenida San Martín y habrá artesanos, emprendedores, juegos y propuestas culturales.

Malargüe celebrará el Día del Estudiante con una jornada cultural y recreativa en avenida San Martín, que incluirá juegos, artesanos, emprendedores y propuestas para toda la comunidad. Municipalidad de Malargüe

La elección de la Reina del Estudiante se realizará el sábado 26 en las salas culturales del Polideportivo Municipal Malal-Hue. La propuesta recuperará además las Sendas Culturales, con distintos espacios distribuidos a lo largo de la avenida.

Una primavera que se extiende por Mendoza

Así, el calendario de festejos mendocinos no queda limitado al lunes 21 de septiembre. Los municipios repartieron sus propuestas entre los días previos y posteriores, con eventos que en algunos casos se extienden hasta el primer fin de semana de octubre.

Entre recitales, festivales, deportes, ferias, estudiantinas y encuentros al aire libre, las propuestas atraviesan los 18 departamentos de la provincia. Para quienes estén buscando qué hacer durante estos días, la agenda ofrece alternativas tanto para salir con amigos como para compartir en familia.