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Día del Estudiante y la Primavera: la oferta de la Ciudad con descuentos en tragos y comida

Las celebraciones por el Día del Estudiante en Mendoza se plasmarán en la calle Juan B. Justo. Cómo acceder a los descuentos.

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El día del Estudiante se celebra en la Ciudad.

El día del Estudiante se celebra en la Ciudad.

La llegada de la primavera y el Día del Estudiante invitan a compartir, encontrarse con amigos y disfrutar de los espacios de la Ciudad. En ese marco, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Ciudad Universitaria impulsan una propuesta especial en el corredor universitario de la avenida Juan B. Justo, que se desarrollará los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

El encuentro busca generar un espacio de diversión y disfrute para los estudiantes y vecinos, al mismo tiempo que fortalece la actividad comercial y gastronómica de este importante eje de la capital.

Durante ambas jornadas, los comercios del corredor se sumarán con promociones especiales, descuentos, sorteos y una ambientación alusiva a la primavera, generando una propuesta conjunta para quienes elijan la calle Juan B. Justo para compartir con amigos.

Día del Estudiante y la Primavera: los descuentos en la Ciudad de Mendoza

Entre las propuestas gastronómicas que ofrecerán los comercios participantes se encuentran:

  • Santa Cantina: menú especial para estudiantes: $25.000 y happy hour 2×1 en vermut, de 19 a 21 h.
  • The Nook: combo de empanadas, wraps, postre y bebida: $25.000. Y Happy hour durante todo el día hasta las 22 h.
  • El Container: lomo con papas para dos personas + 2 pintas: $25.000.
  • Chirolas: tequeños + hamburguesa de pollo con papas + Chirolas Collins: $25.000.
  • Arte Justo: taco libre: $18.000 y 2×1 en tragos y cervezas, de 19 a 24 h.
  • Epifanía: lomo con papas y gaseosas: $25.000 y 2×1 en tragos.

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