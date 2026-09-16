Día del Estudiante y la Primavera: la oferta de la Ciudad con descuentos en tragos y comida
Las celebraciones por el Día del Estudiante en Mendoza se plasmarán en la calle Juan B. Justo. Cómo acceder a los descuentos.
La llegada de la primavera y el Día del Estudiante invitan a compartir, encontrarse con amigos y disfrutar de los espacios de la Ciudad. En ese marco, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Ciudad Universitaria impulsan una propuesta especial en el corredor universitario de la avenida Juan B. Justo, que se desarrollará los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre.
El encuentro busca generar un espacio de diversión y disfrute para los estudiantes y vecinos, al mismo tiempo que fortalece la actividad comercial y gastronómica de este importante eje de la capital.
Durante ambas jornadas, los comercios del corredor se sumarán con promociones especiales, descuentos, sorteos y una ambientación alusiva a la primavera, generando una propuesta conjunta para quienes elijan la calle Juan B. Justo para compartir con amigos.
Día del Estudiante y la Primavera: los descuentos en la Ciudad de Mendoza
Entre las propuestas gastronómicas que ofrecerán los comercios participantes se encuentran:
- Santa Cantina: menú especial para estudiantes: $25.000 y happy hour 2×1 en vermut, de 19 a 21 h.
- The Nook: combo de empanadas, wraps, postre y bebida: $25.000. Y Happy hour durante todo el día hasta las 22 h.
- El Container: lomo con papas para dos personas + 2 pintas: $25.000.
- Chirolas: tequeños + hamburguesa de pollo con papas + Chirolas Collins: $25.000.
- Arte Justo: taco libre: $18.000 y 2×1 en tragos y cervezas, de 19 a 24 h.
- Epifanía: lomo con papas y gaseosas: $25.000 y 2×1 en tragos.