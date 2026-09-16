Día del Estudiante y la Primavera: la oferta de la Ciudad con descuentos en tragos y comida

Las celebraciones por el Día del Estudiante en Mendoza se plasmarán en la calle Juan B. Justo. Cómo acceder a los descuentos.

El día del Estudiante se celebra en la Ciudad.

La llegada de la primavera y el Día del Estudiante invitan a compartir, encontrarse con amigos y disfrutar de los espacios de la Ciudad. En ese marco, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Ciudad Universitaria impulsan una propuesta especial en el corredor universitario de la avenida Juan B. Justo, que se desarrollará los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

El encuentro busca generar un espacio de diversión y disfrute para los estudiantes y vecinos, al mismo tiempo que fortalece la actividad comercial y gastronómica de este importante eje de la capital.

Durante ambas jornadas, los comercios del corredor se sumarán con promociones especiales, descuentos, sorteos y una ambientación alusiva a la primavera, generando una propuesta conjunta para quienes elijan la calle Juan B. Justo para compartir con amigos.

Día del Estudiante y la Primavera: los descuentos en la Ciudad de Mendoza Entre las propuestas gastronómicas que ofrecerán los comercios participantes se encuentran: