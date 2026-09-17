Tres de cada diez casas en Mendoza tienen pozo séptico: los peligros y precauciones

La tragedia de Guaymallén -en la que murieron una abuela y su nieto de dos años tras caer a un pozo séptico - puso el foco sobre el sistema de saneamiento de Mendoza. Según los datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza, tres de cada diez hogares de la provincia no están conectados al sistema cloacal.

A la situación actual de saneamiento, se suma el colapso en la cuenca de Paramillos, el escándalo de Los Corralitos y la inversión insuficiente en las últimas décadas que desembocó en una decisión tajante del Departamento General de Irrigación: suspender la factibilidad cloacal en una vasta zona de Gran Mendoza. Es decir, que las nuevas casas que se quieren construir en las áreas con restricciones deberán tener sí o sí pozo séptico .

Anoche cerca de las 21.40, una mujer y un niño, de 61 y 2 años respectivamente, murieron luego de caer a un pozo séptico en una vivienda del barrio privado Buenos Vecinos, en Guaymallén. De acuerdo con la información policial, el episodio se produjo en una casa ubicada en la manzana A casa 32. Cuando el personal policial llegó al domicilio constató que las víctimas eran dos y que los vecinos ya habían logrado extraer del interior a Miriam Isabel Videla y al niño Borja Lionel Berardi Panini.

Una abuela y su nieto de dos años murieron en el barrio privado Buenos Vecinos anoche tras caer en un pozo séptico.

Según el relato de una vecina y enfermera, ella concentró las maniobras de RCP en el niño y lo asistió hasta que llegó la ambulancia. El pequeño fue trasladado al Hospital Notti y falleció en el nosocomio.

Las primeras versiones indican que en la casa estaba la abuela y sus dos nietos (el niño de dos años y una de 16 años). La adolescente estaba haciendo la cena y no advirtió que estaban en el patio. Cuando su mamá llegó a la vivienda los buscó por la casa y cuando recorrió el fondo se encontró con la horrorosa escena. La mujer empezó a gritar y los vecinos auxiliaron a las víctimas.

De acuerdo con información difundida tras las primeras actuaciones, el pozo séptico estaba ubicado en el patio de la vivienda y se realizaron peritajes para determinar las circunstancias del accidente.

El niño murió en el Hospital Notti. Alf Ponce Mercado / MDZ

Suspensión de nuevas conexiones cloacales

En junio, Irrigación decidió suspender las autorizaciones de nuevas conexiones cloacales en parte del Gran Mendoza, sobre todo en la zona Este que es la que abarca la cuenca de Paramillos. Los departamentos alcanzados son: parte de Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

El nuevo reglamento establece que el operador del servicio de cloacas "debe pedir factibilidad a quien hará el transporte y tratamiento de esos efluentes, que es Aysam". Además, la empresa de agua y saneamiento deberá demostrar que las instalaciones están en buenas condiciones para avanzar.

Desbordes cloacales en Severo del Castillo y 2 de Mayo. Marcos Garcia / MDZ

"Hasta ese momento se otorgaban factibilidades e instalaban redes cloacales desde los municipios o propiamente Aysam sin pensar en la capacidad de las instalaciones", dijo a MDZ el superintendente, Sergio Marinelli, a MDZ en ese entonces.

Según el titular de Aysam, Humberto Mingorance, el colector "fue pensado para 180.000 habitantes y ahora hay 600.000 habitantes".

Aguas cloacales en Los Corralitos

Las inundaciones con agua servida en Los Corralitos

Qué es un pozo séptico y sus peligros

Un pozo séptico es un sistema alternativo para tratar las aguas residuales de las casas que no se pueden conectar al sistema de cloacas por distancia o falta de factibilidad. En palabras sencillas: es una agujero de no más de dos metros de profundidad -de acuerdo a las recomendaciones- que tiene que tener paredes de ladrillo y una base descubierta.

El objetivo del pozo séptico es que la parte de las aguas contaminadas se filtre en el terreno, para que la materia sólida quede acumulada en el fondo y las bacterias actúen en el proceso de descomposición con el paso del tiempo.

El principal peligro que presentan son los riesgos de caídas por tapas en mal estado, rotas o que estén abiertos. La caída en un pozo séptico representa un peligro mortal por la profundidad, las nulas posibilidades de salir por medios propios y los gases que se generan en su interior -sulfuro de hidrógeno y metano- que causan pérdida del conocimiento.

Por otro lado, si no están bien construidos o funcionan mal, pueden contaminar las napas de agua subterráneas con bacterias, virus y nitratos.

Cuidados y recomendaciones